Chính trị Ưu tiên đầu tư trang thiết bị trực tiếp phục vụ Nhân dân Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng vào ngày 8/8, khi kiểm tra công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương tại các xã: Suối Kiết, Tân Minh và Hàm Tân.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Suối Kiết.

Qua kiểm tra cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, song các địa phương đều nỗ lực triển khai hiệu quả các yêu cầu đề ra. Các địa phương cũng nhanh chóng ổn định tổ chức; việc tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công các xã đều có máy in, scan, máy tính, máy photo để phục vụ, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Hoạt động của các phòng, ban, đơn vị và trung tâm hành chính thông suốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao các địa phương đã nhanh chóng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, mang lại những kết quả tích cực.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng hoan nghênh tinh thần chủ động triển khai công việc của các xã, đặc biệt là việc các địa phương đã nhanh chóng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, mang lại những kết quả tích cực. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần tập trung khắc phục đối với việc xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Minh

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát để ổn định tổ chức, bộ máy; sử dụng hiệu quả tối đa tài sản hiện hữu được giao, không được để lãng phí.

Đối với kiến nghị đầu tư các trang thiết bị, máy móc để phục vụ hoạt động của cán bộ công chức xã, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các địa phương rà soát, tính toán kỹ, cân đối kinh phí để đầu tư đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng quy định, ưu tiên đầu tư những máy móc trực tiếp phục vụ người dân tại các Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đồng chí cũng chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ từng vị trí được giao, phân công nhiệm vụ trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Việc bố trí cán bộ phải đảm bảo phù hợp với chuyên môn năng lực, quá trình công tác.

“ Nghị quyết đại hội các xã có rồi, do đó xã phải nhanh chóng xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể. Căn cứ chương trình hành động, UBND xã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh

Bên cạnh những nhiệm vụ đã nêu, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu, các địa phương phát động đợt thi đua nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ công chức nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Song song đó, chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư.

Cùng ngày, đồng chí đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đoàn công tác cũng kiểm tra, nắm tình hình triển khai tại Khu công nghiệp Tân Đức ở xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.