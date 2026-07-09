Xây dựng Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu Sáng 9/7, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu hoàn thành 100% chương trình công tác đề ra.

Công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng đã tiếp nhận, xử lý 14.823 văn bản điện tử. Công tác lưu trữ được triển khai đồng bộ, hoàn thành chỉnh lý nhiều phông tài liệu và tiếp nhận, bảo quản tài liệu lưu trữ sau hợp nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai phần mềm phòng họp không giấy, xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tham mưu, tổng hợp.

Công tác cơ yếu, tài chính đảng, quản lý tài sản công được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được Văn phòng Tỉnh ủy quan tâm. Cấp ủy cơ quan chú trọng quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện quy trình đề nghị kết nạp Đảng cho 3 quần chúng. Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận đỡ đầu 2 trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các phòng nghiệp vụ nêu ý kiến tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc; tăng cường công tác kiểm tra về văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính đảng; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh khối lượng công việc tăng mạnh sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, phục vụ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phạm Thị Phúc cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là công tác tham mưu, phục vụ có thời điểm còn lúng túng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ và đồng chí Phạm Thị Phúc trao Huân chương Lao động hạng Hai và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích

“ Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Văn phòng theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc nhiều người cùng phụ trách một lĩnh vực. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng quy trình xử lý công việc khoa học, chặt chẽ; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2026, nhất là trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu xử lý công việc ngày càng cao. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: một số báo cáo đánh giá vẫn còn chung chung, chưa phân tích rõ nguyên nhân; một số văn bản tham mưu chưa đồng đều, vẫn còn sai sót về thể thức, nội dung văn bản; tiến độ chuyển đổi số ở một số nội dung còn chậm, việc ứng dụng các phần mềm phục vụ điều hành, quản lý và kết nối trực tuyến đến cơ sở vẫn còn nhiều lúng túng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập thể Văn phòng Tỉnh ủy tập trung khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc hiệu quả cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn mới.

Về công tác cán bộ, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, sắp xếp đội ngũ theo đúng năng lực, sở trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn trong kiểm soát chất lượng tham mưu và chịu trách nhiệm đối với các văn bản trình ký.

Trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026

“ Văn phòng Tỉnh ủy phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nhưng cần lưu ý đến công tác bảo đảm bí mật nhà nước trong khi sử dụng các ứng dụng khoa học - công nghệ... Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tỉnh ủy hơn nữa; chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; bảo đảm công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng quy định.

Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy cần phối hợp tham mưu, chuẩn bị bảo đảm nội dung các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác thẩm định nội dung yêu cầu trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; kịp thời văn bản hóa các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để các cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cần quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cơ quan.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao: Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Thắng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng thời, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cho 19 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.