Đời sống Vẹn nghĩa tri ân với người có công Tháng bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ với lòng thành kính và biết ơn, trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà, nhiều hoạt động tri ân được triển khai bằng những việc làm cụ thể.

Lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 gia đình chính sách

Từ những mái nhà nghĩa tình

Từ những chuyến thăm hỏi, động viên đến việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Theo Quyết định của UBND xã Tân Hà Lâm Hà, năm nay địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 gia đình chính sách là ông Đỗ Văn Sáu ở thôn Vân Khánh và bà Thái Thị Xuân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Liên Hồ. Mỗi gia đình được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã.

Mái ngói đã ngả màu theo năm tháng, nhiều mảng tường xuất hiện những vết nứt sau nhiều mùa mưa nắng. Với gia đình ông Đỗ Văn Sáu, người có công với cách mạng ở thôn Vân Khánh, việc sửa lại căn nhà vẫn là điều ông rất trăn trở bởi cuộc sống còn không ít khó khăn. Vì vậy, khi đón đoàn công tác của xã đến trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở những ngày đầu tháng bảy, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người cựu chiến sĩ. Khoản hỗ trợ không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện cải thiện nơi ở mà còn là sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước. “Được địa phương quan tâm hỗ trợ, gia đình rất phấn khởi. Có thêm nguồn kinh phí này, chúng tôi sẽ sửa lại căn nhà để cuộc sống ổn định hơn”, ông Sáu tâm tình.

Ông Nguyễn Quang An - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở được thực hiện trên cơ sở rà soát những trường hợp thực sự cần giúp đỡ. “Chúng tôi mong muốn nguồn kinh phí đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt. Cùng với nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống người có công”.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà đến thăm, tặng quà gia đình chính sách dịp 27/7

Để đạo lý trở thành việc làm thường xuyên

Hiện, trên địa bàn xã có 217 đối tượng là thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; đồng thời huy động nhiều nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Ở Tân Hà Lâm Hà, chăm lo người có công không còn tập trung vào dịp 27/7 mà được triển khai thường xuyên trong năm. Từ việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi, thăm hỏi khi gia đình gặp khó khăn đến vận động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nhà ở, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách.

Bà Giáp Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Quan tâm người có công không chỉ là thực hiện chính sách an sinh mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Theo bà Giáp Thị Thủy, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác chăm lo người có công; đồng thời huy động sự chung tay của cộng đồng để mọi gia đình chính sách đều được quan tâm kịp thời, nhất là những hộ còn gặp khó khăn về đời sống.

Mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi cuộc thăm hỏi hay mỗi phần quà được trao đều mang theo tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm mà trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.