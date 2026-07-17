Thanh niên Viết tiếp tình yêu Tổ quốc bằng hành động Từ vùng biên của Lâm Đồng, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, nơi tình yêu quê hương được vun đắp bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Lâm Đồng trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho địa phương

Những túi thuốc được phát tận tay người dân, những mô hình sinh kế trao cho các hộ khó khăn, tiếng trống Đội vang lên ở ngôi trường vùng biên hay khoảnh khắc đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện nghi thức chào cờ bên cột mốc biên giới... Mỗi hoạt động mang một ý nghĩa riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng, bằng sự sẻ chia và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Tại 2 xã Thuận Hạnh và Quảng Trực, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai với chuỗi hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực. 100 phần quà đã được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 20 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 400 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” được hỗ trợ để người dân và thanh niên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; cùng nhiều hoạt động an sinh khác, chương trình đã huy động nguồn lực gần 600 triệu đồng dành cho người dân và thanh thiếu nhi vùng biên.

Tinh thần hướng về biên cương còn được nối dài bằng việc triển khai đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Từ chương trình ký kết giữa Tỉnh Đoàn với các địa phương và cơ sở Đoàn vùng biên, nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, chuyển đổi số, phát triển sinh kế, xây dựng công trình thanh niên và chăm lo an sinh xã hội sẽ tiếp tục được triển khai, qua đó mở rộng thêm nguồn lực và cơ hội để thanh thiếu nhi vùng biên học tập, rèn luyện, phát triển.

Đội ngũ thầy thuốc trẻ khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân vùng biên

Tinh thần tình nguyện cũng được lan tỏa qua Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. 30 bác sĩ trẻ tiêu biểu của tỉnh được tuyên dương vì những đóng góp trong công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và các hoạt động vì cộng đồng. Ngay sau lễ tuyên dương, đội ngũ thầy thuốc trẻ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 200 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng biên.

“Mỗi chuyến tình nguyện đều để lại nhiều hơn những ca khám bệnh. Càng hiểu cuộc sống và những khó khăn của người dân vùng xa, chúng tôi càng thấy mình cần tiếp tục trau dồi chuyên môn để có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, anh Lang Văn Đức - Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, mạch nguồn truyền thống cũng tiếp tục được bồi đắp qua những hoạt động tri ân và hướng về biên cương. Đoàn công tác đã dâng hương tại Bia ghi danh trận công Đồn Bu Prăng, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Mạc Văn Bảy và gia đình ông Vũ Tự Nhiên tại bon Bu Dăr nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Theo chị H'Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức với mong muốn mỗi ĐVTN biến tình yêu quê hương thành những việc làm cụ thể, từ chăm lo đời sống người dân, đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng khó đến chung sức xây dựng quê hương. Mỗi hoạt động tình nguyện, mỗi phần việc vì cộng đồng đều góp thêm một cách để người trẻ thể hiện trách nhiệm với đất nước và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. “Điều chúng tôi mong muốn nhất là sau ngày hội, tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực ở mỗi cơ sở Đoàn, mỗi ĐVTN”, chị H’Hồng nói.