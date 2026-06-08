Thời sự Lâm Đồng Vùng khó Bảo Lâm 5 vươn mình Sau một năm sáp nhập, diện mạo xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) đã có nhiều đổi thay. Từ một địa bàn đặc biệt khó khăn, địa phương đang từng bước bứt phá nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân.

Cổng chào xã Bảo Lâm 5 rực rỡ cờ Tổ quốc

Kinh tế từng bước khởi sắc

Được hình thành từ 2 xã Lộc Bảo và Lộc Bắc của huyện Bảo Lâm cũ, xã Bảo Lâm 5 có diện tích tự nhiên rộng hơn 51.000 ha; dân số trên 11.500 người với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hơn 3,7%.

Nhìn lại sau một năm sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn hệ thống chính trị xã Bảo Lâm 5 đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đồng lòng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5 khẳng định: “Với quyết tâm chính trị rất cao, cấp ủy luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo nền tảng để địa phương bứt phá. Những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh đều sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch sát thực tế, tạo động lực cho phát triển”.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng 7 tháng đầu năm 2026, xã Bảo Lâm 5 đã giải ngân gần 3 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 67% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 9,2 tỷ đồng, vượt 19% dự toán. 4 sản phẩm sầu riêng đã đạt chuẩn OCOP 3 sao cùng các loại cây trồng chủ lực như: bơ, dâu tằm, chanh dây, cao su với diện tích canh tác lớn đang mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã có thêm 1 doanh nghiệp và 20 hộ kinh doanh thành lập mới, nâng tổng số lên 29 doanh nghiệp và 350 hộ kinh doanh trên địa bàn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đều thuận lợi, mang lại doanh thu tốt, đóng góp không nhỏ cho thu ngân sách địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 5 Dương Hữu Chánh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026 với đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, thành viên Tổ theo dõi địa bàn số 9 của Tỉnh ủy

“Tuy xuất phát điểm còn thấp nhưng với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao, địa phương đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”, đồng chí Dương Hữu Chánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 5 phấn khởi cho biết.





Chính quyền gần dân hơn

Những kết quả về phát triển kinh tế đang tạo nền tảng để Bảo Lâm 5 tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Những đổi thay của địa phương được người dân cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày. Bà Trịnh Thị Xuân, 60 tuổi, người dân xã Bảo Lâm 5 cho biết, đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, nhiều tuyến đường được lắp điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Ban đêm, người dân có thể đi dạo, tập thể dục trong không gian an toàn, khang trang như một đô thị nhỏ.

Đường vào trụ sở Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 5

Không chỉ diện mạo nông thôn đổi mới mà tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã cũng nâng cao hơn, gắn bó hơn.

Theo chị Ka Thị Nga, người dân xã Bảo Lâm 5, mỗi lần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để làm thủ tục giấy tờ, cán bộ ở đây luôn tận tình hướng dẫn, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, tạo sự thuận tiện cho bà con, không để ai phải đợi lâu. Chính sự gần dân, trọng dân đó đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 5 hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Không chỉ phát triển kinh tế, xã Bảo Lâm 5 còn chú trọng giữ ổn định về an ninh trật tự để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển.

Trung tá Nguyễn Sỹ Tý, Trưởng Công an xã Bảo Lâm 5 cho hay, dù có tới 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, địa bàn rất rộng nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm; không để xảy ra điểm nóng hay tình huống bất ngờ. Tội phạm và tệ nạn xã hội từ năm 2025 đến nay được kiềm chế, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trên hành trình vượt khó, Bảo Lâm 5 cũng đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa. Toàn xã hiện có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đáng chú ý, trường THCS - THPT Lộc Bắc duy trì tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 100% trong suốt 9 năm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, hơn 3.000 lượt người dân của xã được khám, chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5 Hoàng Thị Thu Hà động viên các già làng lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của địa phương

Một năm chưa dài nhưng đủ để khẳng định hướng đi đúng của Bảo Lâm 5. Dù phía trước còn nhiều thách thức, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân và mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, lấy người dân làm trung tâm, địa phương đang tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.