Thời sự Lâm Đồng Xã Đơn Dương tập trung thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chiều 10/7, Đảng ủy xã Đơn Dương (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Đơn Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và dân vận; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh phù hợp với tình hình địa phương.

Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai nghiêm túc với 3 lớp học tập, thu hút 1.591 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã đã kết nạp 20 đảng viên mới; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình chính quyền mới. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ổn định, nổi bật là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Diện tích gieo trồng các loại cây trồng cơ bản đạt và vượt kế hoạch; diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao đạt trên 3.029 ha, chiếm hơn 91% diện tích đất canh tác rau, hoa toàn xã.

Đàn bò sữa duy trì khoảng 25.790 con, chiếm trên 72% tổng đàn bò sữa toàn tỉnh; khoảng 60 hộ dân và trang trại đăng ký tham gia Đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Toàn xã Đơn Dương hiện có khoảng 370 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 28 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 102 tỷ đồng; có 16 hợp tác xã và hơn 1.900 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, đầu tư công và thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 82 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025 - 2026; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 92%; trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã giải quyết việc làm cho 380 lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 7,48 tỷ đồng.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Xã tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào "Bình dân học vụ số", đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chỉ số cải cách hành chính của xã xếp thứ 34/124 đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 13/124 đơn vị cấp xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: giá cả và đầu ra của một số mặt hàng nông sản còn bấp bênh; tiến độ giải ngân một số công trình đầu tư công còn chậm; công tác chuyển đổi số ở một số lĩnh vực chưa đồng đều; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Đại biểu theo dõi báo cáo về công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức và quản lý đảng viên tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2026, xã Đơn Dương xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa, thương mại - dịch vụ; tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đơn Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đơn Dương nhấn mạnh, trong thời gian ngắn, địa phương đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ như: lập quy hoạch chung của xã, rà soát và xây dựng phương án khai thác tài sản công sau sắp xếp, tổ chức sáp nhập thôn, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Địa phương tiếp tục tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng liên kết tiêu thụ nông sản, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 với kết quả cao nhất.