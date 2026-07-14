Đời sống Xã Đức Trọng bứt phá từ tư duy số đến hiệu quả hành động Sau 1 năm 6 tháng quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác chuyển đổi số ở xã Đức Trọng đã có những bước chuyển biến rõ nét, đi sâu vào thực chất, chuyển mạnh từ giai đoạn “đã triển khai” sang “tạo ra kết quả, hiệu quả và tác động” đến đời sống Nhân dân.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Trọng

Đồng bộ thể chế, xây dựng chính quyền số toàn trình

Theo ông Lưu Trùng Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, xác định việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, Đảng ủy và UBND xã Đức Trọng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả chuyển đổi số. Đến nay, xã đã hoàn thành xuất sắc 30/36 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ hơn 83%, tạo tiền đề vững chắc nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền cơ sở.

Sự chuyển biến rõ nét nhất nằm ở công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức xã Đức Trọng đã xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số thông qua hệ thống quản lý văn bản iOffice; tỷ lệ văn bản đi, đến và được ký số đạt trên 90%. Hạ tầng công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được đầu tư đồng bộ với 12 quầy tiếp nhận giải quyết theo bộ nhận diện thương hiệu “Hành chính phục vụ”.

Trong 18 tháng qua, xã đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 18.285 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn và trước hạn lên tới 99,7%. Đáng chú ý, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 99,75%, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình chiếm gần tuyệt đối với 99,9%. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chứng thực bản sao điện tử đạt 100%, giúp người dân không phải cung cấp lại thông tin cũ, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Việc niêm yết 454 thủ tục hành chính bằng mã QR và thực hiện khảo sát sự hài lòng trực tuyến đã khẳng định tinh thần minh bạch, hết lòng phục vụ Nhân dân của chính quyền địa phương.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Trọng

Khơi dậy kinh tế số, lan tỏa xã hội số đến từng khu dân cư

Song song với xây dựng chính quyền số, xã Đức Trọng đã đạt được những kết quả bứt phá trong phát triển kinh tế số. Minh chứng rõ nét là việc thực hiện thanh toán trực tuyến đạt 100% đối với tất cả các hồ sơ có phát sinh phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công với hơn 12.280 lượt giao dịch. Thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi mạnh mẽ khi 100% các khoản chi lương công chức, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản thu học phí tại trường học đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng.

Ứng dụng công nghệ cũng tạo cú hích lớn cho nông nghiệp địa phương. Xã đã chủ động hướng dẫn người dân đưa 13 sản phẩm OCOP 3 sao và các mặt hàng nông sản tiêu biểu lên sàn thương mại điện tử lớn và Trang thông tin nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng.

Thành công lớn nhất trong việc đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống tại xã Đức Trọng là việc xây dựng nền tảng xã hội số rộng khắp, có chiều sâu. Mô hình mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng đã phủ kín 49 trên 49 thôn, với 357 thành viên nòng cốt. Lực lượng này đã phát huy tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” giúp hơn 75% hộ dân tiếp cận kỹ năng số cơ bản; tỷ lệ công dân trưởng thành có kiến thức số ước đạt 80%. Nhờ đó, toàn xã đã có 87% công dân từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tỷ lệ kích hoạt thành công đạt 90%.

Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sôi nổi với sự tham gia của 740 cán bộ, giáo viên. Giáo dục kỹ năng số, trải nghiệm STEM Robotics và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học được lan tỏa mạnh mẽ tại các trường học. Trang thông tin điện tử và fanpage của xã duy trì lượng tương tác lớn với hơn 3,3 triệu lượt theo dõi, trở thành kênh tuyên truyền hữu hiệu các mô hình, gương điển hình về chuyển đổi số.