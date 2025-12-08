Chính trị Xây dựng Đảng vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Giữa núi rừng phía Đông Nam tỉnh, những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số như: Hàm Thuận Bắc, Đông Giang đang viết nên câu chuyện về Đảng bộ dẫn dắt dân làng vượt khó, hướng tới cuộc sống ấm no. Ở đây, công tác xây dựng Đảng không dừng ở nghị quyết mà trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực, đem lại đổi thay rõ rệt cho đời sống bà con.

Sát việc, gần dân

Sau khi sáp nhập từ 2 xã Đông Tiến và Đông Giang, xã mới Đông Giang rộng hơn 205 km² với hơn 5.100 nhân khẩu, gần như toàn bộ là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trên vùng đất còn nhiều khó khăn này, nhịp sống đang đổi thay từng ngày dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Duy Hiền khẳng định: “Giữ Đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng để phát huy tiềm năng, nâng cao đời sống người dân”. Từ quan điểm đó, nhiều năm qua, Đảng ủy xã đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “sát việc, gần dân”, tăng cường bám cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh.

Hội Cựu Công an xã Đông Giang trở thành “cánh tay nối dài” trong giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Mới đây, Hội Cựu công an xã được thành lập, trở thành “cánh tay nối dài” trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn đầu tư 22,8 tỷ đồng gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, sông, suối phục vụ sản xuất.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Chỉ trong 5 năm, Đảng ủy xã đã tổ chức 56 cuộc kiểm tra, thi hành kỷ luật 9 đảng viên. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên ý thức hơn trong rèn luyện, tu dưỡng. Bước vào giai đoạn mới, với quỹ đất rộng, tiềm năng phát triển lớn và trên hết là sự đồng lòng của người dân, Đông Giang tiếp tục kiên trì phương châm “gần dân, trọng dân”, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo.



Củng cố niềm tin của đồng bào

Xã Hàm Thuận Bắc được hợp nhất từ 3 xã Hàm Trí, Hàm Phú và Thuận Hòa với hơn 600 đảng viên trải rộng trên vùng đất gần 30.000 dân. Đây là xã có đông đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu ở các thôn Lâm Giang, Dân Hiệp, Lâm Thuận...

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thành Tân chia sẻ, ở địa bàn đa dân tộc, mỗi nghị quyết, chỉ thị không chỉ được truyền đạt kịp thời tới 100% cán bộ, đảng viên mà còn được giải thích bằng lời lẽ mộc mạc, dẫn chứng gần gũi để bà con dễ hiểu, dễ nhớ. Mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, ngoài bàn việc của Đảng, còn bàn chuyện mở đường, dựng nhà văn hóa, hỗ trợ hộ nghèo... những việc mà bà con nhìn thấy và cảm nhận ngay kết quả. Chính vì vậy, xã đã thực hiện tốt các chính sách, chương trình phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025. Các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống đi đôi với tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, bài trừ các hủ tục… được quan tâm thực hiện tốt. Nhờ vậy, tình hình các mặt trên mọi lĩnh vực đặc biệt là đời sống của đồng bào DTTS ở các thôn xen ghép như: Lâm Giang, Dân Hiệp, Lâm Thuận có cải thiện, phát triển hơn trước, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đảng ủy đặc biệt chú trọng bồi dưỡng lực lượng trẻ là người DTTS, nhất là những người có uy tín. Chỉ trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp 130 đảng viên mới, đồng thời, kiên quyết rà soát, đưa ra khỏi hàng ngũ 9 trường hợp không còn đủ tư cách. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát duy trì thường xuyên, kịp thời uốn nắn sai sót, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ Hàm Thuận Bắc tiếp tục dẫn dắt bà con vươn tới cuộc sống ấm no...