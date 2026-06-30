Quốc phòng - An ninh Xây dựng lực lượng vũ trang Lâm Đồng vững mạnh về chính trị Ngày 30/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 744-QĐ/ĐU ngày 28/9/2021 của Đảng ủy Quân khu về “Một số vấn đề về công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ”.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu về công tác triển khai thực hiện Quy định số 744

Báo cáo tại hội nghị cho thấy Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại diện Quân khu 7 tham dự hội nghị

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng đảng và bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao.

Thông qua việc nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ các cấp ủy, chỉ huy đã kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tiến hành thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự

Việc rà soát, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm lý bộ đội được tiến hành thường xuyên nên kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn về chính trị, tư tưởng; giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Nổi bật là việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Đơn vị 3 nhất”, chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt”...

Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Quy định số 744 đã góp phần thực hiện thắng lợi khối lượng công việc lớn, khó khăn sau sáp nhập. Đây cũng là yếu tố giúp đội ngũ cán bộ sĩ quan về cơ sở nắm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu về công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 744-QĐ/ĐU của Đảng ủy Quân khu và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ.

Toàn lực lượng chủ động rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch nắm bắt tư tưởng, quản lý chính trị nội bộ sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị

Các đơn vị nắm, dự báo, báo cáo tình hình từ cơ sở; quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xác minh, giải quyết các vụ việc phát sinh.

Cấp ủy, bí thư cấp ủy và người chỉ huy đề cao trách nhiệm của trong quản lý cán bộ, đảng viên; khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hồ sơ quản lý theo đúng quy định, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.