Y tế - Sức khỏe Y tế Lâm Đồng: Quả ngọt từ chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết số 57 Sau 18 tháng quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận những bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt, dần hình thành một nền y tế thông minh, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân ký số bằng dấu vân tay trên hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil

“Bệnh viện không giấy”

Sự thay đổi lớn nhất mà người dân có thể cảm nhận rõ khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chính là sự biến mất dần của những cuốn sổ khám bệnh bằng giấy và những hàng dài chờ đợi.

Tại các bệnh viện, mô hình Kiosk tự phục vụ thông minh đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn. Thay vì xếp hàng tại quầy đón tiếp, người dân nay có thể chủ động tự đăng ký khám, chọn dịch vụ và tra cứu chi phí. Quy trình này giảm tối đa thời gian chờ đợi, hạn chế ùn tắc và giảm áp lực hành chính cho nhân viên y tế. Đặc biệt, việc triển khai Bệnh án điện tử (EMR), ứng dụng ký số và xác thực vân tay mang lại sự thuận tiện tối đa. Hồ sơ bệnh án được số hóa hoàn toàn, giúp bác sĩ dễ dàng tra cứu lịch sử khám bệnh mà không cần lật tìm từng trang giấy.

Điển hình thực tế từ tháng 11/2025, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil đã chính thức vận hành hệ thống bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Đến khám tại đây, bà Trần Thị Hằng (55 tuổi, ngụ xã Đắk Sắk) bất ngờ khi được hướng dẫn lấy số tự động và đăng ký vân tay để ký hồ sơ điện tử. “Thủ tục diễn ra vô cùng nhanh chóng và thuận lợi như làm căn cước”, bà Hằng chia sẻ.

Ông Nguyễn Đăng Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cho biết, việc loại bỏ bệnh án giấy giúp nâng cao hiệu suất và tăng sự hài lòng của bệnh nhân. Dù vậy, lãnh đạo đơn vị vẫn băn khoăn về bài toán dài hạn: nếu thay đổi nhà thầu cung cấp phần mềm trong tương lai, việc đồng bộ và khai thác dữ liệu cũ có thể gặp vướng mắc kỹ thuật.

Liên thông kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil

Những con số ấn tượng

Bên cạnh bệnh án điện tử, việc thực hiện Đề án 06 cũng mang lại nhiều quả ngọt. Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc đều duy trì liên thông dữ liệu với hệ thống quốc gia. Ngành đã phát hành hơn 120.000 giấy khám sức khỏe lái xe và trên 32.000 giấy chứng sinh trực tuyến. Người dân đi khám bệnh hiện chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chíp hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để hoàn tất thủ tục trong vài phút.

Công tác quản trị chuyên môn cũng có bước tiến lớn khi Lâm Đồng tiên phong thí điểm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS). AI đóng vai trò như một “trợ lý ảo” đắc lực giúp bác sĩ cảnh báo tương tác thuốc nguy hiểm, phân tích nhanh kết quả cận lâm sàng và kiểm soát logic thanh toán bảo hiểm y tế, giảm thiểu sai sót y khoa.

100% cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID để hoàn tất thủ tục khám cho bệnh nhân trong vài phút



Hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn ngành cũng chuyển biến mạnh mẽ với 99,58% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến tính từ giữa năm 2025 đến nay. 100% thủ tục cấp tỉnh được cung cấp phi địa giới hành chính. Sở Y tế Lâm Đồng được xếp loại xuất sắc, đứng thứ 6/13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, để giữ vững thành quả và vượt qua các thách thức, những tháng cuối năm 2026, ngành y tế sẽ tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: Quyết liệt triển khai EMR thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy” đồng bộ toàn tỉnh. Nâng tỷ lệ tra cứu khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân/VNeID thành công đạt trên 90%. Đẩy mạnh truyền thông để đưa tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt vượt mức 50% số lượt giao dịch thực tế. Tăng tốc thẩm định hồ sơ an toàn thông tin và hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung kết nối thông suốt với trục dữ liệu của tỉnh.