Thể thao 360 Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất, Xuân Son lên 3 bàn Bảng xếp hạng Vua phá lưới AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026 mới nhất có thay đổi sau bàn thắng của Nguyễn Xuân Son vào lưới Malaysia. Tiền đạo tuyển Việt Nam nâng thành tích lên 3 bàn, trong khi Nguyễn Đình Bắc vẫn dẫn đầu với 5 pha lập công.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026 mới nhất

Cuộc đua Vua phá lưới tại AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định khi vòng bán kết diễn ra. Tuyển Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn khi sở hữu nhiều cầu thủ nằm trong nhóm ghi bàn hàng đầu.

Xếp hạng Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 5 2 Win Naing Tun Myanmar 4 2 Teerasak Poeiphimai Thái Lan 4 2 Ilhan Fandi Singapore 4 2 Mitchell Lee Baker Indonesia 4 6 Nguyễn Xuân Son Việt Nam 3 6 Paulo Josue Malaysia 3 6 Than Paing Myanmar 3 9 Kakana Khamyok Thái Lan 2 9 Đỗ Hoàng Hên Việt Nam 2 9 Jarvey Gayoso Philippines 2 9 O. Da Silva Timor-Leste 2 9 Hav Soknet Campuchia 2 9 Yotsakon Burapha Thái Lan 2

Bảng Vua phá lưới AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026 được cập nhật sau trận Malaysia 0-2 Việt Nam tối 16/8/2026.

Nguyễn Đình Bắc vẫn dẫn đầu với 5 bàn thắng. Phía sau tiền đạo tuyển Việt Nam là nhóm cầu thủ có 4 pha lập công, trong khi Nguyễn Xuân Son đã vươn lên mốc 3 bàn sau trận bán kết lượt đi.

Xuân Son ghi bàn, Việt Nam thắng Malaysia 2-0

Tâm điểm của cuộc đua Vua phá lưới đến từ trận Malaysia vs Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Malaysia nhập cuộc chủ động hơn và tạo được một số tình huống đáng chú ý trong hiệp một. Đội chủ nhà có thời điểm nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số lần dứt điểm, buộc hàng thủ Việt Nam phải tập trung chống đỡ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 45+5. Từ đường kiến tạo của Trương Tiến Anh bên cánh phải, Nguyễn Xuân Son dứt điểm thành công, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0 ngay trước giờ nghỉ.

Đây là pha lập công thứ 3 của Xuân Son tại AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026, giúp tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục thu hẹp khoảng cách với những cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn.

Việt Nam giữ lợi thế trước sức ép của Malaysia

Sang hiệp hai, Malaysia đẩy cao đội hình trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà thực hiện liên tiếp những điều chỉnh nhân sự, trong đó Haqimi Rosli và Ibrahim Manusi được tung vào sân ở phút 65 nhằm tăng sức tấn công.

Việt Nam lựa chọn lối chơi chắc chắn hơn và chờ cơ hội phản công. Đến phút 70, Đỗ Hoàng Hên được đưa vào thay Cândido Silveira Geovane Magno.

Đội khách tiếp tục điều chỉnh lực lượng ở phút 81 khi Nguyễn Quang Hải thế chỗ Lê Phạm Thành Long, còn Nguyễn Hai Long vào thay Xuân Son.

Việc Xuân Son rời sân đồng nghĩa tiền đạo này khép lại trận bán kết lượt đi với 1 bàn thắng, nâng tổng thành tích tại ASEAN Cup 2026 lên con số 3.

Faris Danish phản lưới, Việt Nam nhân đôi cách biệt

Phút 86, tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Trong nỗ lực phòng ngự, Faris Danish đá phản lưới nhà, khiến Malaysia bị dẫn 0-2.

Pha bóng này giúp Việt Nam tạo cách biệt an toàn ở những phút cuối nhưng không làm thay đổi cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026, bởi bàn thắng được tính là pha phản lưới của cầu thủ Malaysia.

Những phút bù giờ, Việt Nam tiếp tục gia cố đội hình. Đoàn Văn Hậu được tung vào thay Nguyễn Hoàng Đức, còn Nguyễn Nhật Minh thế chỗ Nguyễn Văn Vĩ ở phút 90+4.

Trận đấu sau đó khép lại với chiến thắng 2-0 cho Việt Nam trước Malaysia.

Đình Bắc vẫn dẫn đầu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn

Sau lượt đi bán kết, Nguyễn Đình Bắc vẫn giữ vị trí số một trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn.

Tiền đạo tuyển Việt Nam tạo lợi thế đáng kể từ vòng bảng. Đáng chú ý, Đình Bắc từng lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia, qua đó nâng tổng số bàn thắng lên 5.

Phong độ của chân sút này góp phần giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2026 ở vị trí dẫn đầu.

Nhóm bám đuổi gần nhất đang có 4 bàn, còn Xuân Son đã tiến lên mốc 3 bàn sau pha lập công vào lưới Malaysia.

Xuân Son còn kém Đình Bắc 2 bàn

Sau trận Malaysia 0-2 Việt Nam, khoảng cách giữa hai chân sút Việt Nam trong cuộc đua danh hiệu cá nhân chỉ còn 2 bàn.

Trước vòng bán kết, Xuân Son là một trong những nhân tố được kỳ vọng trên hàng công tuyển Việt Nam. Pha lập công ở phút 45+5 tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt của tiền đạo này trong những thời điểm quan trọng.

Việt Nam hiện có Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu với 5 bàn, Nguyễn Xuân Son sở hữu 3 bàn và Đỗ Hoàng Hên cũng góp mặt trong nhóm các cầu thủ ghi nhiều bàn tại giải.

Với vòng bán kết vẫn còn lượt về và cơ hội tiến vào chung kết rộng mở, cuộc cạnh tranh Vua phá lưới AFF Cup 2026 - ASEAN Cup 2026 vẫn có thể tiếp tục thay đổi.

Độc giả có thể theo dõi bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026, bảng Vua phá lưới AFF Cup 2026 và các thông tin mới nhất tại AFF Cup 2026 của Báo Lâm Đồng.