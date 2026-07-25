Thanh niên Bế mạc Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026 Chiều 27/7, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức bế mạc chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026 với chủ đề "Thép đã tôi thế đấy".

Các tiết mục văn nghệ do các học viên chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026 biểu diễn

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, cùng đông đảo phụ huynh và 80 học viên là thanh thiếu nhi trong độ tuổi từ 9 - 14 tuổi đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được Ban Tổ chức tập trung sinh hoạt và dặn dò trước khi về với gia đình

Chương trình được tổ chức từ ngày 19 - 25/7 tại Trung đoàn Bộ binh 994B (xã Ninh Gia). Đây là hoạt động thường niên được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng duy trì nhiều năm qua, nhằm tạo môi trường trải nghiệm thực tế, giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống và tinh thần yêu nước cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

80 học viên là thanh thiếu nhi trong độ tuổi từ 9 - 14 tuổi đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình

Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã được sinh hoạt, học tập trong môi trường quân đội với nhiều nội dung phong phú như: điều lệnh đội ngũ, kỹ năng quân sự cơ bản, sơ cấp cứu, tăng gia sản xuất, hành quân dã ngoại, giáo dục truyền thống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, sinh hoạt lửa trại, trò chơi tập thể và nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng khác.

Ban Tổ chức trao chứng nhận hoàn thành chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026

Thông qua các hoạt động, các em được làm quen với nền nếp sinh hoạt của người lính, học cách tự lập, tự phục vụ, biết chia sẻ, hợp tác với tập thể, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp các học viên hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách và biết trân trọng những giá trị của lao động, tình đồng đội.

Đặc biệt, việc lồng ghép các chuyên đề về AI, STEM cùng các hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm thực tế góp phần trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, khả năng thích ứng và phát triển toàn diện.

Ban Tổ chức trao chứng nhận hoàn thành chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIV năm 2026

Với chủ đề "Thép đã tôi thế đấy", chương trình Học kỳ trong Quân đội tỉnh Lâm Đồng năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi. Không chỉ là sân chơi bổ ích trong dịp hè, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, bản lĩnh, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần hình thành thế hệ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.