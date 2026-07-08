Quốc phòng toàn dân Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hướng dẫn kỹ năng chống đuối nước cho học sinh Ngày 8/7, Đồn Biên phòng Mũi Né, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống đuối nước và hướng dẫn kỹ năng sơ cứu ban đầu cho học sinh trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Mũi Né đã phổ biến cho học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường Tiểu học Mũi Né 1, Mũi Né 2 và Mũi Né 3 thuộc phường Mũi Né những kiến thức cơ bản về nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh khi tắm biển, sông, ao, hồ; đồng thời lưu ý những nguy cơ mất an toàn thường gặp trong dịp nghỉ hè.

Hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước

Các em cũng được hướng dẫn nhận biết khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện người bị nạn và nguyên tắc bảo đảm an toàn cho bản thân trước khi tham gia cứu hộ.

Hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước

Trong chương trình, học sinh cũng được thực hành các kỹ năng sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ biên phòng, các em được trực tiếp thực hành kiểm tra tình trạng nạn nhân, khai thông đường thở, hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực và cách phối hợp với lực lượng y tế khi xảy ra sự cố.

Với phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động kết hợp thực hành giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ các kiến thức, kỹ năng cần thiết

Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em trên địa bàn.