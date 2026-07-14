Đời sống Cựu chiến binh Lâm Đồng lan tỏa khí thế thi đua “Năm nhất” Từ những tuyến đường cờ rực sắc đỏ, những con đường hoa nở rộ đến các hoạt động an sinh, chăm lo hội viên khó khăn, phong trào thi đua “Năm nhất” đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) toàn tỉnh.

CCB phối hợp cùng thanh niên làm nên những con đường cờ xanh, sạch, đẹp

Những công trình mang dấu ấn “Bộ đội cụ Hồ”

Ngay sau khi được phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội trong toàn tỉnh. Từ nông thôn đến đô thị, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được triển khai, tạo dấu ấn rõ nét của người lính trong thời bình.

Tại xã Nam Thành, Hội CCB xã đã phát động ký kết thi đua, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: vận động sửa chữa nhà Nghĩa tình đồng đội với kinh phí khoảng 90 triệu đồng; gắn bảng di tích lịch sử cách mạng “Xóm Mười Nhà”; xây dựng mô hình tuyến đường cờ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Vũ Xuân Quang - Chủ tịch Hội CCB xã Nam Thành cho biết: “Phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của cán bộ, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Nhiều công trình góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng

Trong khi đó, tại xã Đạ Huoai, Hội CCB đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể vận động 17 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động để xây dựng tuyến đường hoa Huỳnh Anh dài 1 km tại thôn 5. Công trình đã góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn, nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch Hội CCB xã Đạ Huoai, từ khi triển khai phong trào, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của hội viên được nâng lên rõ rệt; sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên ngày càng cao, tạo động lực để hội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở địa phương.

Tạo động lực phát triển toàn diện

Sức lan tỏa của phong trào không chỉ dừng lại ở những công trình cụ thể mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng hơn 90 mô hình, công trình mang dấu ấn CCB như: “Đường cờ, hoa”, “Camera an ninh”, “Ánh sáng đường cờ vùng biên”, các tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan môi trường...

Các cấp Hội CCB có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống hội viên

Song song đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Hội CCB tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức 2 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng mắt kính và quà cho hơn 400 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Các cấp hội cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và Nhân dân.

Đánh giá kết quả sau gần 1 năm triển khai, Đại tá Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: “Phong trào thi đua “Năm nhất” đã tạo nên khí thế mới trong toàn hội, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên; đưa nghị quyết đại hội các cấp hội nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.