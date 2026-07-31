Kinh tế Hàm Thuận vững bước trên lộ trình phát triển Với quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế nông nghiệp cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) đang từng bước tạo dựng diện mạo mới trên lộ trình phát triển bền vững.

Trung tâm xã Hàm Thuận nhìn từ trên cao

Phát huy nội lực, tạo nền tảng phát triển

Những ngày này, trên những cánh đồng ở Hàm Thuận, không khí sản xuất diễn ra sôi động. Sau khi hoàn thành thu hoạch vụ Đông Xuân, bà con nông dân nhanh chóng xuống giống, chăm sóc lúa cho vụ Hè Thu.

Cùng với nhịp sản xuất ổn định, nhiều công trình hạ tầng tiếp tục được triển khai, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đó là những tín hiệu tích cực trong chặng đường đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù còn không ít khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân lực và yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, chủ động và linh hoạt, Hàm Thuận đã từng bước ổn định hoạt động, giữ vững đà phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Cánh đồng lúa cạnh trung tâm xã Hàm Thuận

Theo UBND xã Hàm Thuận, chỉ trong trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương có 3/14 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 57 tỷ đồng, vượt 3% dự toán năm. Đáng chú ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và cho thuê đất đạt 159% kế hoạch, góp phần bổ sung nguồn lực để đầu tư hạ tầng, thực hiện các chương trình an sinh xã hội và phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài.

Việc giải ngân vốn đầu tư công cũng được đẩy mạnh với tỷ lệ đạt khoảng 59% kế hoạch. Nhiều công trình hạ tầng được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, công trình công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bà con nông dân xã Hàm Thuận thu hoạch lúa vụ Đông Xuân

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Vụ Đông Xuân 2025 - 2026, toàn xã thu hoạch 2.769 ha cây trồng ngắn ngày; trong đó diện tích lúa đạt 2.211 ha, năng suất bình quân 77 tạ/ha. Ngay sau thu hoạch, địa phương đã hoàn thành xuống giống hơn 2.900 ha vụ Hè Thu theo đúng kế hoạch, bảo đảm khung thời vụ và nguồn nước phục vụ sản xuất.

Song song với phát triển sản xuất, công tác giải quyết việc làm tiếp tục đạt kết quả tích cực, hơn 1.000 lao động được hỗ trợ việc làm, vượt chỉ tiêu đề ra. Các chương trình đào tạo nghề, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động được triển khai thường xuyên, góp phần tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.

Thanh niên xã Hàm Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026

Một trong những điểm nhấn của Hàm Thuận thời gian qua là nỗ lực cải cách hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận hơn 7.400 hồ sơ; gần 95% hồ sơ được giải quyết, trong đó trên 77% được xử lý trước hạn.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ.

Gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống Nhân dân

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Hàm Thuận còn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xem đây là nền tảng để phát triển bền vững.

Địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác chi trả trợ cấp, hỗ trợ điều dưỡng, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách được thực hiện đúng quy định, góp phần bảo đảm an sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch (thứ 2 từ trái qua), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hàm Thuận thăm, tặng quà gia đình chính sách



Trong lĩnh vực y tế, Trạm Y tế xã đã khám, chữa bệnh cho hơn 6.500 lượt người. Công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì hiệu quả, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Hoạt động giáo dục tiếp tục được quan tâm, các trường học duy trì nền nếp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc thông qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Thị Tố Loan (thứ 3 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hàm Thuận trao tiền hỗ trợ cho hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại do lốc xoáy



Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, Hàm Thuận đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành 4/10 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới và đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại về quy hoạch, phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao luôn được xã Hàm Thuận quan tâm, tổ chức và diễn ra sôi nổi

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hàm Thuận vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như: hồ sơ đất đai còn tồn đọng, một số phần mềm phục vụ cải cách hành chính chưa đồng bộ, nguồn nhân lực còn thiếu sau sắp xếp đơn vị hành chính; tình trạng vi phạm về đất đai, khoáng sản vẫn còn xảy ra. Đây là những vấn đề xã đang tập trung tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Xã Hàm Thuận phát động lễ ra quân hưởng ứng Phong trào Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Kết quả đạt được trong thời gian qua là động lực để Hàm Thuận tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới. Xã sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân để xây dựng Hàm Thuận ngày càng phát triển.

Trung tâm xã Hàm Thuận

Với nền tảng đã tạo dựng, cùng sự chủ động trong điều hành và quyết tâm đổi mới, Hàm Thuận đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển. Những thành quả đạt được không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương mà còn tạo thêm niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới, nơi kinh tế tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng quê hương Hàm Thuận ngày càng văn minh, hiện đại.