Học và làm theo Bác Hồ Học Bác từ những việc làm thiết thực Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay việc học tập ở các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng đã dần trở thành nền nếp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, hội viên.

Các cấp Hội trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế giỏi

Từ nhận thức đến hành động

Mỗi sáng đầu tuần, các cơ sở Hội CCB trên địa bàn tỉnh luôn duy trì nghi thức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ. Đó là một trong nhiều cách mà các cấp Hội kiên trì thực hiện trong suốt 10 năm qua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức Hội. Trên địa bàn rộng, điều kiện còn nhiều khó khăn, việc thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 càng đòi hỏi sự chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt; qua đó, 100% tổ chức Hội triển khai học tập các chuyên đề, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 97%. Hằng năm, 100% đảng viên xây dựng bản cam kết học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, việc học Bác góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Các cấp Hội CCB chung tay xây dựng NTM

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, tinh thần học và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình gần dân, sát thực tiễn. Từ phong trào “Dân vận khéo”, “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”, “Ngày chủ nhật vì môi trường”, xây dựng thôn, tổ dân phố kiểu mẫu về an ninh trật tự, đến phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát..., tất cả đều xuất phát từ tinh thần “nói đi đôi với làm” của những người lính năm xưa.

Đến đầu năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên toàn tỉnh chỉ còn 280 hộ (0,45%), hộ cận nghèo còn 464 hộ (0,75%); tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 54,1%, hộ trung bình chiếm 44,7%. Cùng với đó, chương trình Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; 10 năm qua, các cấp Hội đã vận động xây dựng 641 căn nhà với tổng kinh phí 41,665 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình hội viên ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Song hành với đó là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng thông qua nhiều chương trình ý nghĩa như: gặp mặt cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân, đế quốc, tuyên dương thương binh sản xuất kinh doanh giỏi, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Để việc học và làm theo Bác thực chất hơn, công tác kiểm tra, giám sát luôn được coi trọng. Trong 10 năm, Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 3.256 tổ chức Hội, 20.110 hội viên; đồng thời giám sát 4.133 tổ chức Hội và 22.237 hội viên. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hằng năm có 98% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 98% tổ chức Hội hoàn thành vững mạnh toàn diện, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, 10 năm nhìn lại không chỉ là những con số hay các danh hiệu khen thưởng, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên. Từ việc học tập đến làm theo Bác đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt, công tác và đời sống; góp phần giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.