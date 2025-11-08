Kinh tế Khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ tổ chức chương trình Đối thoại doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát hoạt động doanh nghiệp toàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhằm khơi thông dòng vốn và tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách…

Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt Premium đang hoàn thiện sau hơn 3 năm đầu tư xây dựng

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tháng 7/2025 có 200 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 664,9 tỷ đồng, tăng 102% về số doanh nghiệp, tăng 120% về vốn đăng ký và có 48 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 65,5% so cùng kỳ… Tính chung trong 7 tháng năm 2025, có 1.726 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.159,9 tỷ đồng, tăng 19,1% về số doanh nghiệp, tăng 2,3% về vốn đăng ký; 566 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 10,1% so cùng kỳ. Theo đó, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 30 ngàn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và giải thể trong 7 tháng qua là 1.747 doanh nghiệp (chiếm 0,58%) và 407 dự án chậm tiến độ (chiếm gần 0,14%). Từ đó cho thấy, mặc dù niềm tin của các nhà đầu tư đã quay trở lại và có nhiều động lực để các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án hoặc đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhưng khó khăn vẫn còn hiện hữu.

Phát biểu với các phóng viên và đại diện các cơ quan báo chí trong cuộc họp báo mới đây, sau vận hành chính quyền 2 cấp tròn 1 tháng (ngày 1/8/2025), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười xác định: Nghị quyết 68 là cơ sở để tháo gỡ cho các dự án đang dở dang theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, khẳng định quyết tâm của tỉnh là “phải gỡ cho bằng được, phải gỡ tới cùng, tháo gỡ càng nhanh càng tốt…”.

Trong 7 tháng năm 2025, tỉnh có 37 dự án cấp mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 13.706 tỷ đồng, diện tích 673,71 ha; nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 2.934 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 235 dự án FDI, 2.223 dự án đã đi vào hoạt động, 304 dự án đang xây dựng…

Tới đây, UBND tỉnh sẽ tổ chức chương trình Đối thoại doanh nghiệp trong tháng 8 và Hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 10. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị hành chính cấp xã tổ chức các đoàn công tác rà soát hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, để nhận diện các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, giải quyết tại chỗ, giải quyết tận gốc, nhằm khơi thông dòng vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; đồng thời, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách khác.

Bên cạnh đó, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp theo địa bàn, hoặc theo ngành nghề hoạt động cũng đã được phân loại, có hướng giải quyết cụ thể theo từng lĩnh vực, như: các dự án năng lượng tái tạo ở Bình Thuận (cũ) đang vướng mắc bởi quy hoạch các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh, một số dự án khác không được xây dựng trên khu vực dự trữ khoáng sản titan; quy hoạch điện gió ở Đắk Nông (cũ) chồng lấn Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch 866 (Quy hoạch bauxit)…

Một số dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm - thủy đang gặp khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang các loại đất khác (đất chuyên dùng, đất nông nghiệp); hoặc phải chờ phê duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. Các dự án trong lĩnh vực dân cư, khu đô thị thì vướng về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở; hay đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết 1/500; hoặc chưa tìm được nhà đầu tư.

Hơn 2 năm nay, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức chương trình Tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư hằng tháng nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Song song đó, tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát và triển khai đồng nhất các chính sách từ Trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng; chính sách đột phá phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Cùng đó là các hỗ trợ khác về khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị.