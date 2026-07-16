Pháp luật - Đời sống Khởi tố đối tượng lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt 550 triệu đồng Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Duy Thanh (SN 1986), thường trú Phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Duy Thanh tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa năm 2023, Thanh đưa ra thông tin gian dối về việc có thể "chạy án", giúp 2 bị cáo được hưởng án treo. Tin tưởng lời hứa này, các bị cáo và người thân đã giao cho Thanh tổng cộng 550 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh chiếm đoạt rồi rời khỏi địa phương.

Tiếp nhận tin báo về tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức điều tra, truy xét, làm rõ hành vi của Trần Duy Thanh. Ngày 26/6/2026, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thanh. Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai bị Trần Duy Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt) hoặc Trực Ban Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 0263.382.2097 để được hướng dẫn giải quyết.