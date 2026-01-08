Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2026): Tiếp nối truyền thống lan tỏa niềm tin

BĐT - NDS - 01/08/2026 06:22

Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo đã và đang góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.