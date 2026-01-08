Tin mới

    Video

    Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2026): Tiếp nối truyền thống lan tỏa niềm tin

    BĐT - NDS - 01/08/2026 06:22
    Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo đã và đang góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.
    Chia sẻ ý kiến của bạn
    Tin liên quan
    Chuyển đổi số tạo sức bật cho công tác tuyên giáo
    Chính trị

    Chuyển đổi số tạo sức bật cho công tác tuyên giáo

    Công tác tuyên giáo: Từ định hướng nhận thức đến củng cố niềm tin xã hội
    Chính trị

    Công tác tuyên giáo: Từ định hướng nhận thức đến củng cố niềm tin xã hội

    Công tác tuyên giáo phải chủ động quản trị niềm tin xã hội
    Xây dựng Đảng

    Công tác tuyên giáo phải chủ động quản trị niềm tin xã hội

    Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026
    Thời sự Lâm Đồng

    Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026

    Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận
    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận

    Ðổi mới công tác tuyên giáo, dân vận ở cơ sở
    Xây dựng Đảng

    Ðổi mới công tác tuyên giáo, dân vận ở cơ sở

    Xem thêm

    Giám đốc: Lê Huy Toàn

    Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

    Địa chỉ:

    Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

    Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

    Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

    Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

    Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

    Hotline: 0977885454

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO