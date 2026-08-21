Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng khởi tố 2 "cò đất" về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Phước (SN 1992, trú tại phường Hàm Thắng) và Huỳnh Thanh Trung (SN 1987, trú tại xã Bắc Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phan Văn Phước được đưa đến trại tạm giam

Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Phước là người làm dịch vụ môi giới bất động sản. Năm 2024, bà N.T.P (SN 1952, trú tại phường Hàm Thắng) nhờ Phước thực hiện các thủ tục liên quan để tách thửa đất với diện tích hơn 2.000 m².

Quá trình thực hiện, Phước tiến hành đo đạc, chỉnh lý thửa đất thành hai thửa riêng biệt. Sau đó, đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng bà P. không thể cùng lúc đứng tên cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đề nghị chuyển nhượng tạm một thửa sang tên Phước để thuận lợi làm thủ tục, đồng thời cam kết sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ chuyển nhượng lại cho bà P.

Tin tưởng những thông tin trên, khoảng cuối tháng 2/2024, bà P. ký hợp đồng chuyển nhượng cho Phước thửa đất diện tích 1.138 m²; đồng thời đưa thêm khoảng 20 triệu đồng để thực hiện hồ sơ.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phước chỉ giao lại giấy chứng nhận của thửa đất đứng tên bà P. Riêng giấy chứng nhận thửa đất đứng tên Phước thì đối tượng giữ lại, mang đi cầm cố để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tượng làm giả

Đến khoảng tháng 9/2024, Phước chuyển nhượng thửa đất đã cầm cố cho một người trú tại TP Hà Nội với giá 800 triệu đồng. Số tiền trên Phước sử dụng để trả nợ. Khi nhiều lần bị yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa còn lại, Phước làm giả một giấy chứng nhận mang tên bà N.T.P. rồi đưa cho bà nhằm tạo lòng tin.

Đến khoảng tháng 2/2025, phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu bất thường, bà P. trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh.

Căn cứ kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phước giao cho bà P. là giả, từ đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Phước để điều tra.

Đối tượng Huỳnh Thanh Trung

Đối với Huỳnh Thanh Trung, trong quá trình hoạt động môi giới bất động sản, đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt của ông N.H.N.T.T. (SN 1986, trú tại xã Phan Rí Cửa) số tiền 237 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.