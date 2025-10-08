Tin mới

    Lâm Đồng: Một hộ dân bị nhổ trộm gần 1.000 cây cà phê

    Bùi Đức Tú 10/08/2025 14:29

    Ngày 10/8, chị Trần Thị Trân (SN 1988) ở thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng cho biết gia đình mình vừa bị nhổ trộm gần 1.000 cây cà phê vừa mới xuống giống gần 2 tháng.

    Trong 1.000 cây cà phê bị nhổ đi chỉ còn sót lại vườn hơn 100 cây chất thành đống

    Theo đó, trong lúc đi thăm rẫy ở gần nhà, chị Trần Thị Trân cùng chồng phát hiện gần 1.000 cây cà phê vừa xuống giống được 2 tháng đã bị kẻ trộm nhổ đi mất. Tại rẫy chỉ còn lại hơn 100 cây cà phê giống mà kẻ trộm chưa lấy đi được, chất thành đống.

    Chị Trân cho biết: Gia đình chị vừa qua xuống giống tổng cộng 2.300 cây cà phê. Sau 2 tháng chăm bón thì bất ngờ bị kẻ trộm nhổ mất 1.000 cây.

    Theo các hộ dân gần làm vườn gần đó thì một số vườn cũng xảy ra hiện tượng bị nhổ trộm, tuy nhiên số lượng không lớn. Hiện gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

