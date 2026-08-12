Kinh tế Lâm Đồng tăng tốc xuất khẩu, quyết tâm cán đích 3,59 tỷ USD Bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm 2026, tình hình xuất khẩu hàng hóa của Lâm Đồng được dự báo tăng trưởng tích cực. Nhờ đó tiếp tục giữ vững thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Sản xuất giày xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Xuất khẩu khởi sắc trở lại

Kết quả xuất khẩu hàng hóa của Lâm Đồng trong tháng 7 vừa qua đã cho thấy tín hiệu khởi sắc trở lại khi đạt kim ngạch khoảng 301,9 triệu USD, tăng xấp xỉ 26% so với tháng 6/2026 và tăng 9,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, tính chung nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 1,62 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ và không đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra là 1,68 tỷ USD.

Lý giải nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu, Sở Công thương cho biết, do giá xuất khẩu bình quân mặt hàng alumin và hydroxit nhôm giảm mạnh, chỉ đạt 322,5 USD/tấn so bình quân năm 2025 là 574,1 USD/tấn. Trong khi hàng may mặc và nguyên liệu dệt may cũng giảm vì nhu cầu tiêu dùng ở những thị trường nhập khẩu lớn phục hồi chậm hơn dự báo, đơn hàng mới không nhiều. Với hàng thủy sản thì thiếu nguyên liệu đầu vào để phục vụ chế biến xuất khẩu, còn nhóm rau củ và trái cây các loại có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kỳ vọng…

Tuy nhiên, nhờ sự tăng tốc ngay tháng đầu giai đoạn nửa cuối năm 2026 đã đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa địa phương đến nay ước đạt 1,93 tỷ USD và thể hiện mức tăng 4,49% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có 8/12 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng, đáng ghi nhận là mặt hàng cà phê nhân đóng góp đến 490,9 triệu USD (tăng 39,2%), hàng may mặc và nguyên liệu dệt may đạt 231,3 triệu USD (tăng 1,95%). Còn với giày dép các loại ước thực hiện 107,4 triệu USD (tăng 54,16%), rau củ và trái cây các loại đạt 94,6 triệu USD (tăng 20,77%), hạt tiêu 89,4 triệu (tăng 62,55%)…

Qua nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp, ngành chức năng cũng nhận định tình hình sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng hóa tại địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn định hướng đầu tư mở rộng quy mô, phát triển dự án chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm lợi thế của Lâm Đồng. Như với Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông đã xúc tiến đầu tư nhà máy chế biến cacao, sô-cô-la và hướng đến phục vụ xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh thị trường nội địa, hiện Công ty CP Chế biến nông sản thực phẩm Thái An cũng tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường ra bên ngoài và bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc…

Giai đoạn cuối năm, mặt hàng thanh long có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng

Triển vọng cao điểm cuối năm

Theo ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong nửa cuối năm 2026 được kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ yếu tố mùa vụ của nhiều ngành hàng chủ lực. Như trong quý III/2026, hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản sẽ bước vào giai đoạn cao điểm, nhờ đó tạo điều kiện gia tăng xuất khẩu của nhóm hàng thủy sản. Mặt khác, đây cũng là thời điểm thu hoạch chính của sầu riêng, vì vậy góp phần thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng rau quả. Đến quý IV/2026, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực cũng bước vào vụ thu hoạch và chế biến (cà phê, mủ cao su…) và là giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ nghỉ lễ, đón năm mới 2027 tại nhiều thị trường lớn như: châu Âu, Hoa Kỳ. Từ đó kéo theo nhu cầu nhập khẩu thực phẩm, đồ uống và mặt hàng nông sản chế biến… nên đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng đơn hàng và gia tăng kim ngạch.

Để hoạt động xuất khẩu hàng hóa đem lại hiệu quả, công tác thông tin dự báo cho doanh nghiệp về tình hình kinh tế, thị trường theo ngành hàng chủ lực luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Thông qua phối hợp Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), mới đây Sở Công thương Lâm Đồng kịp thời cung cấp thông tin thị trường xuất nhập khẩu đối với mặt hàng dệt may, giày dép, thủy sản, thanh long, sầu riêng, hoa… để doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp giai đoạn cuối năm.

Những tháng cuối năm, sầu riêng cũng bước vào thời điểm thu hoạch, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng rau quả của Lâm Đồng

Đáng chú ý, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại dự báo xuất khẩu giày dép của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ bước vào chu kỳ các nhà nhập khẩu đẩy mạnh đặt hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm tại những thị trường lớn. Trong đó thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là động lực quan trọng nhất, còn EU vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của ngành giày dép Việt Nam… Mặt hàng thanh long cũng có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng, trong khi mặt hàng hoa tươi cần chuẩn bị đơn hàng chiến lược cho đợt lễ hội cuối năm (Halloween, Thanksgiving, Giáng sinh) tại một số thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, EU…

“ Quý III/2026 là đỉnh điểm thu hoạch vụ sầu riêng ở Tây Nguyên (bao gồm tỉnh Lâm Đồng) - khu vực duy nhất trên thế giới có sản lượng sầu riêng dồi dào vào giai đoạn muộn này. Dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong quý III/2026 đạt khoảng 1 - 1,2 tỷ USD, đóng góp lớn nhất vào tổng kim ngạch rau quả cả năm…

Dự báo của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương

Được biết, tới đây địa phương sẽ tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa các đối tác quốc tế với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn Lâm Đồng nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Qua đó góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa cả năm 2026 đạt 3,59 tỷ USD (tăng 11,94% so với năm ngoái), đồng thời hướng đến duy trì tăng trưởng 2 con số trong năm 2027 với chỉ tiêu dự kiến đạt hơn 3,98 tỷ USD (tăng hơn 11% so với ước thực hiện năm nay).