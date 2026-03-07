Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI

BĐT - NDS - 03/07/2026 08:07

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu HĐND tỉnh tập trung đánh giá sát thực những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đột phá, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026 và tạo động lực phát triển bền vững cho tỉnh.