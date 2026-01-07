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    Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 13 nghị quyết

    BĐT - NDS - 01/07/2026 08:22
    Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua 13 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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