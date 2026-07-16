Chính trị Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026, nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời phát hiện, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, có sức lan tỏa và giá trị thực tiễn.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì (hạng mục chuyên nghiệp) năm 2025 (Ảnh minh hoạ)

Giải được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 39 ngày 30/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI - năm 2026.

Theo kế hoạch, giải hướng tới việc tuyên truyền sâu rộng kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; phản ánh sinh động những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Giải dành cho các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những nội dung trọng tâm như: công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tuyên giáo, dân vận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng văn hóa Đảng; chuyển đổi số trong công tác Đảng; phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng hệ thống chính trị; phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tại địa phương.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 10/10/2026. Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 15/10/2026 (theo dấu bưu điện). Công tác chấm giải dự kiến diễn ra từ ngày 16/10 đến 5/11/2026; các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ XI - năm 2026 trước ngày 10/11/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026.

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hữu Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba (hạng mục chuyên nghiệp) (Ảnh minh hoạ)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của giải, chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; tiếp nhận, tổng hợp, tổ chức chấm giải và tham mưu tổ chức lễ trao giải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến thể lệ giải; tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia sáng tác, góp phần lan tỏa những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.