Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với xã Hàm Kiệm Sáng 17/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hàm Kiệm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Hàm Kiệm đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định tình hình và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hàm Kiệm Ngô Minh Hòa báo cáo tại buổi làm việc

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên được tăng cường; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 90 ha (vượt kế hoạch đề ra); bàn giao mặt bằng đạt 100% cho các công trình, dự án; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 82%.

Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Công tác y tế, giáo dục được duy trì ổn định; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%.

Đồng chí Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Trong chuyển đổi số, xã đã thành lập, củng cố 11 tổ công nghệ số cấp thôn. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, phân tích những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu ngân sách, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và thu hút đầu tư thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hàm Kiệm đạt được thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế trong cải cách hành chính, thu ngân sách mới đạt hơn 28,5 tỷ đồng (55,3% kế hoạch năm), còn 181 hồ sơ giải quyết quá hạn. Phát triển nông nghiệp, xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm chưa tạo được chuyển biến rõ nét; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 50% kế hoạch (thấp hơn mức bình quân của tỉnh); việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành chưa có nhiều mô hình cụ thể, hiệu quả.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu Đảng ủy xã rà soát toàn bộ các nhiệm vụ còn lại của năm để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, xã Hàm Kiệm cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và chính quyền, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và hồ sơ số hóa, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý, điều hành; chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường.

“ Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hàm Kiệm phải rà soát, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; tăng tốc thu ngân sách, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và trật tự xây dựng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Địa phương tiếp tục thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Hàm Kiệm II; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hàm Kiệm dự buổi làm việc

Bên cạnh đó, xã cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tăng cường xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, siết chặt quản lý cư trú; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.