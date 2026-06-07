Thời sự Phường Cam Ly - Đà Lạt kiện toàn tổ chức Đảng sau sắp xếp bộ máy Chiều 6/7, Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường và bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy bằng các nghị quyết, quy chế, chương trình công tác và kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

Đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Ly - Đà Lạt phát biểu tại hội nghị

Đảng bộ phường hiện có 1.533 đảng viên sinh hoạt tại 55 tổ chức Đảng trực thuộc. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 55 tổ chức đảng, 62 tập thể lãnh đạo, quản lý và 1.326 đảng viên; khen thưởng 11 tập thể và 122 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; đồng thời biểu dương 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Đảng ủy đã trình Đảng ủy cấp trên xem xét, kết nạp 30 đảng viên mới, đạt 66,6% kế hoạch năm; công nhận đảng viên chính thức cho 15 đảng viên dự bị; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng đối với 74 trường hợp; giới thiệu 67 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú.

Bên cạnh đó, 33 quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 10 đảng viên mới được tham gia lớp bồi dưỡng theo quy định.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Ly - Đà Lạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thành lập các chi bộ mới

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng ủy đã hoàn thành việc làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên đạt 100%; tổ chức tập huấn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện điểm danh sinh hoạt, nộp đảng phí trên môi trường số.

Đến nay, hơn 78% đảng viên trong toàn Đảng bộ đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thành lập các chi bộ mới

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ theo chương trình năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời tăng cường hướng dẫn các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thành lập các chi bộ mới

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ phường Cam Ly - Đà Lạt tiếp tục tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thành lập các chi bộ mới

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt công bố Quyết định số 318-QĐ/ĐU về việc kết thúc hoạt động của 32 chi bộ tổ dân phố trực thuộc kể từ ngày 30/6/2026; đồng thời công bố Quyết định số 319-QĐ/ĐU về việc cho thôi giữ các chức danh chi ủy viên, bí thư, phó bí thư đối với các đồng chí tại 35 chi bộ tổ dân phố.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập các chi bộ mới; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sắp xếp và tổ chức trao quyết định cho các đồng chí được phân công nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt tặng quà tri ân các đồng chí thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ bí thư, phó bí thư các chi bộ tổ dân phố

Việc kiện toàn tổ chức Đảng được thực hiện kịp thời nhằm bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng chí Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Ly - Đà Lạt tặng quà tri ân các đồng chí thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ bí thư, phó bí thư các chi bộ tổ dân phố

Dịp này, Đảng ủy phường Cam Ly - Đà Lạt tổ chức tri ân các đồng chí thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ bí thư, phó bí thư các chi bộ tổ dân phố; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong quá trình xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.