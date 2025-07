Chính trị Tân Hải: Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế hướng về Đại hội Với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, xã Tân Hải đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Không khí chính trị tại địa phương đang chuyển động mạnh mẽ, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng và trách nhiệm cao của toàn dân hướng về một kỳ Đại hội thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương.

Đường quê Tân Hải rực rỡ cờ đỏ sao vàng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 02 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch 186 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy xã Tân Hải đã ban hành Hướng dẫn số 04 để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên địa bàn xã, các cụm pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu được triển khai đồng loạt tại khu trung tâm hành chính xã, các trục đường chính và khu dân cư, thể hiện tinh thần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Màu cờ sắc áo, hình ảnh khẩu hiệu rực rỡ tạo nên không khí trang trọng, tươi mới và đầy kỳ vọng.

Nhà Văn hóa xã Tân Hải trang hoàng cờ, băng rôn tuyên truyền Đại hội

Hệ thống loa truyền thanh không dây phát huy vai trò tích cực khi liên tục truyền tải các chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung Đại hội, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự phát triển của đất nước, của tỉnh và địa phương. Các chương trình được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ tiếp nhận của nhân dân nông thôn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong toàn dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng và sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng thông qua các buổi họp chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, hội nghị Mặt trận và các đoàn thể. Nội dung tuyên truyền gắn với việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã và cấp trên. Người dân được phát tài liệu và mời tham gia ý kiến, thể hiện trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng quê hương.

Người dân xã Tân Hải ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, góp phần xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”

Ông Mai Văn Hiệu - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải cho biết: “Tuyên truyền không chỉ là phổ biến thông tin, mà còn là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Việc lấy ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội là dịp để phát huy trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân trong hoạch định hướng phát triển địa phương”.

Song song công tác tuyên truyền, xã Tân Hải còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội như: phong trào “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, thi đua chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, trồng hoa trước ngõ. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đều có công trình, phần việc cụ thể, góp phần tạo khí thế thi đua trong cộng đồng.

Cán bộ và nhân dân Tân Hải tích cực trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư

Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp kiểm duyệt thông tin, phòng chống các biểu hiện xuyên tạc, sai trái lợi dụng dịp Đại hội để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Từ công tác chuẩn bị chu đáo đến khí thế thi đua sôi nổi, xã Tân Hải đang bước vào thời điểm chín muồi để tổ chức thành công Đại hội Đảng xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Diện mạo nông thôn đổi mới, lòng dân đồng thuận, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố mạnh mẽ, tất cả đang hội tụ, tạo nên động lực thúc đẩy địa phương vững bước trên hành trình phát triển giai đoạn mới.