Chính trị Tánh Linh: Khai thác tối đa lợi thế, phát triển du lịch gắn với địa danh Thác Bà và hồ Biển Lạc Ngày 30 và 31/7, Đảng bộ xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. Dự Đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 200 đại biểu đại diện 1.469 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Xã Tánh Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ xã Gia An, thị trấn Lạc Tánh và xã Đức Thuận. Đảng bộ xã Tánh Linh có 56 chi, đảng bộ (32 chi, đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ trực thuộc). Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cả 3 địa phương (cũ) và xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ xã Tánh Linh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội.

Theo đánh giá của Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt. Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm trên 11,6% (Gia An 10%, Lạc Tánh 13,5%, Đức Thuận 11,5%). Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,46 lần so với năm 2020, đến năm 2025 đạt 66 triệu đồng/người/năm. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 570 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3% (Gia An 1,18%, Lạc Tánh 2,94%, Đức Thuận 2,78%).

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, xã Gia An, xã Đức Thuận giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới, Lạc Tánh đạt chuẩn đô thị văn minh. Hằng năm 3 Đảng bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10% đến 12%, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, trên 85% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân hàng năm có trên 95% tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 đến 2 lần so với năm 2025, đạt 84 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được bê tông, nhựa hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 90%. Quyết tâm đưa xã Tánh Linh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ dân số tham gia vào chuyển đổi số từ 80% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Tánh Linh đạt được thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đại hội và Đảng bộ xã cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, huy động các nguồn lực để bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn gắn với địa danh Thác Bà và hồ Biển Lạc.

Đặc biệt, xã cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Nguyễn Văn Quang cũng yêu cầu Đảng bộ xã làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Vũ Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Đại hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Trần Vũ Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định, Đảng bộ xã Tánh Linh quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của Nhà nước. Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, dịch vụ và công nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ, gắn với chuỗi phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Xây dựng xã Tánh Linh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.