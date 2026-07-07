Đời sống Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình thuyền viên tử vong do tai nạn hàng hải Ngày 7/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) đã đến thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn hàng hải vừa xảy ra trên địa bàn. Bà Trần Ngọc Đài Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thủy thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ chìm tàu

Theo đó, tại nơi đến thăm, lãnh đạo phường Phú Thủy cùng các thành viên đã đến thăm viếng, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình thuyền viên Huỳnh Ngọc Tr. (quê ở phường Hàm Thắng, hiện thường trú tại tổ dân phố 12, phường Phú Thủy).

Thay mặt lãnh đạo phường, bà Trần Ngọc Đài Trang đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng đến thân nhân người bị nạn, cùng mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Được biết, anh Tr. (SN1971) là lao động chính trong gia đình, thuộc hộ vừa thoát nghèo, đang gặp khó khăn tại địa phương. Trong chuyến đi biển ngày 6/7, anh Tr. cùng 16 ngư dân khác trên tàu cá BTh 98XXX TS của phường Phú Thủy, khi tàu đang hành nghề tại tọa độ 10°46'38"N - 108°08'38"E, cách mũi Cảng Phú Hải 10 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 di chuyển theo hướng Nam tông chìm. Toàn bộ 16 thuyền viên khác đều được cứu sống an toàn, riêng anh Tr. không may tử vong.