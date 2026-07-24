Chính trị Thủ tướng Chính phủ phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cán bộ lão thành Cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến, nhân chứng lịch sử, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; đại diện gia đình thân nhân các liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng toàn quốc, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại Hội nghị tri ân, các đại biểu đã được giao lưu, gặp nhiều tấm gương tiêu biểu, được nghe nhiều câu chuyện rất xúc động về sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công, sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và ý chí, nghị lực rất đáng khâm phục của các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong niềm xúc động sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa dành tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng các phần quà động viên những thân nhân người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng xây nhà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4, xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ và nuôi con liệt sĩ.

Các căn nhà này sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, ti vi và tủ lạnh, với diện tích 75 m2 tại 4 thành phố lớn và 100 m2 tại các địa phương khác, cao hai hoặc ba tầng. Người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.

Cùng với đó, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi trưởng thành. Đồng thời, Vingroup mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần rút ngắn hành trình xác định danh tính liệt sĩ.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khó trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên cường, bất khuất, với ý chí sắt đá "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".

"Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình. Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta "Nở hoa độc lập, kết trái tự do"", Thủ tướng xúc động bày tỏ.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đặc biệt, trong niềm xúc động sâu sắc, chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình - những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ, hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian… không chỉ là kỷ vật của quá khứ, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương đất mẹ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

"Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát.

Chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới", người đứng đầu Chính phủ bày tỏ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thân nhân các Anh hùng liệt sĩ xúc động nhận lại kỷ vật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương.

Đến nay, chúng ta đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

"Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua", người đứng đầu Chính phủ xúc động bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân là trách nhiệm, là sứ mệnh đầy vinh quang của các thế hệ chúng ta ngày nay.

Thủ tướng khẳng định, đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với hy sinh, cống hiến cao cả của lớp lớp các thế hệ anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng - những người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định trong Lời kêu gọi nhân ngày 27/7/1948: "Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào. Họ hy sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta."

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp:

Thứ nhất, tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Kết luận số 57 ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư về các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình.

Thứ hai, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ ba, tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả hệ thống chính trị, Nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bằng những nghĩa cử cao đẹp, với lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng tích cực hưởng ứng Phong trào; đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.

Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc cung cấp tài liệu, hiện vật, thông tin quý giá giúp xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ trong suốt thời gian qua đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng, nhất là đã chung tay tài trợ máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình và đồng đội; cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ phong trào tại Hội nghị.

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu, giúp đỡ, chia sẻ thông tin của các đối tác, bạn bè quốc tế về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12 nghìn tỷ đồng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa, tôi xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng luôn dồi dào sức khỏe, mãi là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng xúc động phát biểu.