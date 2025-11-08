Y tế - Sức khỏe Xã Tân Thành: Gần dân, sát thực tế để nâng tỷ lệ BHYT Để nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 94% vào cuối năm 2025, chính quyền xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở và huy động cả cộng đồng cùng tham gia, từng bước xây dựng mạng lưới an sinh này.

Khám, chữa bệnh BHYT (Ảnh minh họa)

Việc nâng tỷ lệ bao phủ BHYT tại Tân Thành không dễ dàng. Mức đóng BHYT tăng theo lương cơ sở, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Cụ thể, nông dân phụ thuộc vào mùa vụ, thời tiết. Ngư dân cũng bấp bênh vì nghề biển chịu tác động của gió bão, biển động… thu không đủ bù chi. Điều này khiến nhiều hộ gia đình của xã Tân Thành đông người, thu nhập bấp bênh, gặp khó khăn khi tham gia BHYT đầy đủ cho tất cả thành viên.

Tuy nhiên, xác định BHYT là trụ cột của chính sách an sinh xã hội - chỗ dựa tài chính cho người dân khi không may ốm đau, UBND xã Tân Thành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia theo hướng gần dân, sát thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế từng hộ gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, ngay từ đầu năm, UBND xã Tân Thành đã chủ động triển khai công tác vận động BHYT. Ban Chỉ đạo được thành lập, kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể, sát thực tế và giao chỉ tiêu đến từng thôn, đoàn thể. Không chờ người dân tìm hiểu, xã phối hợp cùng BHXH cơ sở Hàm Thuận Nam tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư. Mỗi buổi tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện tham gia. Cùng với đó, Hội Cộng đồng Ngư dân tại xã chung tay tuyên truyền người dân tham gia mua BHYT.

Địa phương hướng dẫn người dân tích lũy dần sau mỗi chuyến biển hoặc mỗi vụ thu hoạch nông sản. Khi đến kỳ gia hạn BHYT, các hộ đã dành sẵn được khoản tiền để mua thẻ BHYT cho cả gia đình. Với những hộ khó khăn, UBND xã vận động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí mua thẻ 1 quý, tạo điều kiện để các hộ có động lực tham gia.

Ông Huỳnh Thanh Mộng - Giám đốc BHXH cơ sở Hàm Thuận Nam cho biết, cán bộ, nhân viên đơn vị tích cực xuống khu dân cư, triển khai hình thức tuyên truyền trực tiếp. Từng hộ dân được tiếp cận thông tin cụ thể và giải đáp thắc mắc, tư vấn phù hợp. Trong quá trình tuyên truyền, cơ quan BHXH nêu nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo có thẻ BHYT (ung thư, tai biến, chạy thận…) được quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí điều trị. Nếu không có thẻ BHYT, các hộ gia đình này sẽ khó kham nổi viện phí, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần, kiệt quệ tài chính. Qua đó, người dân nhận thức rõ hơn, tham gia BHYT chính là bảo vệ sức khỏe, kinh tế cho cả gia đình.

Bên cạnh công tác vận động, công tác duy trì tốt chất lượng khám, chữa bệnh, tạo niềm tin cho người dân được chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được bảo đảm nhiều năm đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trung bình mỗi năm, y tế cơ sở tiếp nhận trên 20.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và hơn 600 lượt điều trị nội trú. Số lượt này góp phần giảm tải tuyến trên, tiết kiệm chi phí điều trị cho người dân.

Với cách làm sát dân, linh hoạt và hiệu quả, xã Tân Thành đang từng bước xây dựng mạng lưới an sinh vững chắc, chăm lo ngày càng tốt hơn sức khỏe Nhân dân.