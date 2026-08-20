Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng

BĐT - NDS - 20/08/2026 06:21

Chiều 19/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để cho ý kiến về các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.