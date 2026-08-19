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    Lâm Đồng đôn đốc tiến độ quy hoạch hồ Tuyền Lâm

    BĐT - NDS - 19/08/2026 07:19
    Chiều 18/8, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đơn vị liên quan, đôn đốc tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.
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