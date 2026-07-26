Lâm Đồng hôm nay 26/7 Bản tin Lâm Đồng ngày 26/7 nổi bật với việc công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam, khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa và phát triển năng lượng tái tạo.

Ngày 26/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng đô thị và an sinh xã hội. Đáng chú ý nhất là cột mốc lịch sử khi sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam chính thức được công bố, cùng sự kiện khánh thành công trình Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa có quy mô lớn nhất khu vực.

Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

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Kinh tế - Đầu tư - Hạ tầng

Sự kiện nổi bật nhất trong ngày là việc công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại xã Nhân Cơ. Bước tiến công nghệ này mở ra chặng đường mới cho ngành công nghiệp luyện kim nội địa.

Về hạ tầng đô thị, tỉnh đã tổ chức khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên tại phường Bắc Gia Nghĩa. Đây là tổ hợp văn hóa - công cộng có quy mô hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp để tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án quy mô lớn. Khu vực kinh tế tập thể Lâm Đồng cũng đang đứng trước yêu cầu tái cơ cấu toàn diện để nâng cao năng lực quản trị và khả năng kết nối thị trường.

Giáo dục - Xã hội - Du lịch

Mảng dịch vụ công ghi nhận tín hiệu khả quan khi kết quả khảo sát sự hài lòng đối với giáo dục công đạt tỷ lệ 91,38%. Ngành giáo dục cũng cập nhật khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới áp dụng từ năm học 2026-2027 với 9 bậc đào tạo.

Trong lĩnh vực du lịch và quản lý thị trường, chính quyền các phường Mũi Né và Phú Thủy đã siết chặt kiểm tra kinh doanh hải sản nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại tuyến cơ sở, xã Trà Tân đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái từ các vườn dâu da đất sai quả.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa & Thời tiết

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Hàm Liêm.

Về diễn biến thời tiết, sáng 26/7, bão số 2 đã di chuyển vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng khu vực Nam Bộ vẫn có nơi mưa lớn trên 100mm.

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