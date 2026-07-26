Lâm Đồng hôm nay 26/7
Bản tin Lâm Đồng ngày 26/7 nổi bật với việc công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam, khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa và phát triển năng lượng tái tạo.
Ngày 26/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng đô thị và an sinh xã hội. Đáng chú ý nhất là cột mốc lịch sử khi sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam chính thức được công bố, cùng sự kiện khánh thành công trình Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa có quy mô lớn nhất khu vực.
Điểm nhanh
- Công nghiệp: — Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam: Sự kiện diễn ra tại xã Nhân Cơ, đánh dấu bước chuyển lịch sử của ngành công nghiệp chế biến khoáng sản quốc gia.
- Hạ tầng & Đô thị: — Khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa: Lễ khánh thành không gian công cộng lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức tại phường Bắc Gia Nghĩa.
- Giáo dục: — Người dân Lâm Đồng hài lòng với dịch vụ giáo dục công: Tỉnh ghi nhận tỷ lệ hài lòng đạt 91,38%, tương ứng chỉ số hài lòng 90,70 điểm trong năm 2026.
- Quản lý du lịch: — Siết chặt quản lý hải sản phục vụ du khách: Chính quyền các phường Mũi Né và Phú Thủy kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến chất lượng tôm hùm kinh doanh trên địa bàn.
- Năng lượng: — Mở rộng phát triển năng lượng tái tạo: Đẩy mạnh các dự án điện mặt trời nổi nhằm tối ưu hóa mặt hồ chứa và tăng cường an ninh năng lượng.
- Tri ân xã hội: — Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Hàm Liêm: Hoạt động nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế - Đầu tư - Hạ tầng
Sự kiện nổi bật nhất trong ngày là việc công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại xã Nhân Cơ. Bước tiến công nghệ này mở ra chặng đường mới cho ngành công nghiệp luyện kim nội địa.
Về hạ tầng đô thị, tỉnh đã tổ chức khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên tại phường Bắc Gia Nghĩa. Đây là tổ hợp văn hóa - công cộng có quy mô hàng đầu khu vực.
Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp để tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án quy mô lớn. Khu vực kinh tế tập thể Lâm Đồng cũng đang đứng trước yêu cầu tái cơ cấu toàn diện để nâng cao năng lực quản trị và khả năng kết nối thị trường.
Giáo dục - Xã hội - Du lịch
Mảng dịch vụ công ghi nhận tín hiệu khả quan khi kết quả khảo sát sự hài lòng đối với giáo dục công đạt tỷ lệ 91,38%. Ngành giáo dục cũng cập nhật khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới áp dụng từ năm học 2026-2027 với 9 bậc đào tạo.
Trong lĩnh vực du lịch và quản lý thị trường, chính quyền các phường Mũi Né và Phú Thủy đã siết chặt kiểm tra kinh doanh hải sản nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại tuyến cơ sở, xã Trà Tân đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái từ các vườn dâu da đất sai quả.
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa & Thời tiết
Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Hàm Liêm.
Về diễn biến thời tiết, sáng 26/7, bão số 2 đã di chuyển vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng khu vực Nam Bộ vẫn có nơi mưa lớn trên 100mm.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 26/07/2026 17:30 — Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam
- 26/07/2026 16:51 — Người dân Lâm Đồng hài lòng với dịch vụ giáo dục công
- 26/07/2026 16:49 — Khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên
- 26/07/2026 14:46 — Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tạo quỹ đất sạch cho các dự án lớn
- 26/07/2026 13:30 — Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Hàm Liêm
- 26/07/2026 10:38 — Lâm Đồng siết chặt quản lý hải sản phục vụ du lịch
- 26/07/2026 09:17 — Xã Trà Tân nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch
- 26/07/2026 08:20 — Lâm Đồng mở rộng phát triển năng lượng tái tạo
- 26/07/2026 07:08 — Thời tiết ngày 26/7: Bão số 2 vào đất liền Trung Quốc
- 26/07/2026 06:21 — Kinh tế tập thể Lâm Đồng trước yêu cầu tái cấu trúc
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