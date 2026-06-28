Lâm Đồng hôm nay 28/6
Điểm tin Lâm Đồng ngày 28/6/2026 với các sự kiện nổi bật: Ngày Quốc tế Yoga, định hướng nông nghiệp Net-Zero và hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Tin tức Lâm Đồng ngày 28/6/2026 ghi nhận nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng các định hướng chiến lược về phát triển nông nghiệp bền vững. Đáng chú ý là sự kiện Ngày Quốc tế Yoga thu hút đông đảo người tham gia và các chương trình chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Y tế — Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động: Sáng 28/6, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên.
- Văn hóa — 500 huấn luyện viên, học viên tham gia Ngày Quốc tế Yoga tại Lâm Đồng: Sự kiện lần thứ 12 năm 2026 diễn ra tại phường Phan Thiết với sự phối hợp của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ.
- Nông nghiệp — Lâm Đồng hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp xanh, thông minh và Net-Zero: Tỉnh tận dụng lợi thế đa dạng sinh thái để xây dựng vùng nông nghiệp đặc thù hàng đầu Đông Nam Á.
- Hợp tác — Thi hành án dân sự và BIDV Lâm Đồng ký kết biên bản hợp tác: Tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và thúc đẩy chuyển đổi số dịch vụ công.
- Thể thao — Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I: Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sức khỏe cho viên chức, người lao động.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Nông nghiệp
Lâm Đồng đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp xanh và thông minh. Với diện tích hơn 24.233 km2, tỉnh sở hữu cấu trúc sinh thái nông nghiệp hiếm có, từ vùng cao nguyên ôn đới Đà Lạt đến các cao nguyên đất đỏ và vùng bán khô hạn. Sự đa dạng này tạo tiền đề để địa phương phát triển mô hình nông nghiệp Net-Zero, giảm phát thải carbon và nâng cao giá trị nông sản trên thị trường quốc tế.
Văn hóa – Thể thao – Y tế
Hoạt động cộng đồng diễn ra sôi nổi với Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12, thu hút 500 người tham gia tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa ý nghĩa giữa tỉnh và Ấn Độ. Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người lao động cũng được chú trọng thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ và Hội thao lần thứ I của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
Pháp luật – Chuyển đổi số
Trong lĩnh vực tư pháp và ngân hàng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và BIDV Chi nhánh Lâm Đồng đã chính thức ký kết hợp tác. Thỏa thuận này tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình thi hành án, hỗ trợ thu hồi nợ và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính địa phương.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 28/06/2026 15:19 — Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động
- 28/06/2026 14:17 — 500 huấn luyện viên, học viên tham gia Ngày Quốc tế Yoga tại Lâm Đồng
- 28/06/2026 11:56 — Lam Dong Aims to Become a Green, Smart and Net-Zero Agriculture Hub
- 28/06/2026 11:45 — Thi hành án dân sự và BIDV Lâm Đồng ký kết biên bản hợp tác
- 28/06/2026 07:00 — Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I
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