Lâm Đồng hôm nay 28/6 Điểm tin Lâm Đồng ngày 28/6/2026 với các sự kiện nổi bật: Ngày Quốc tế Yoga, định hướng nông nghiệp Net-Zero và hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Tin tức Lâm Đồng ngày 28/6/2026 ghi nhận nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng các định hướng chiến lược về phát triển nông nghiệp bền vững. Đáng chú ý là sự kiện Ngày Quốc tế Yoga thu hút đông đảo người tham gia và các chương trình chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh.

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Nông nghiệp

Lâm Đồng đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp xanh và thông minh. Với diện tích hơn 24.233 km2, tỉnh sở hữu cấu trúc sinh thái nông nghiệp hiếm có, từ vùng cao nguyên ôn đới Đà Lạt đến các cao nguyên đất đỏ và vùng bán khô hạn. Sự đa dạng này tạo tiền đề để địa phương phát triển mô hình nông nghiệp Net-Zero, giảm phát thải carbon và nâng cao giá trị nông sản trên thị trường quốc tế.

Văn hóa – Thể thao – Y tế

Hoạt động cộng đồng diễn ra sôi nổi với Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12, thu hút 500 người tham gia tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa ý nghĩa giữa tỉnh và Ấn Độ. Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người lao động cũng được chú trọng thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ và Hội thao lần thứ I của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

Pháp luật – Chuyển đổi số

Trong lĩnh vực tư pháp và ngân hàng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và BIDV Chi nhánh Lâm Đồng đã chính thức ký kết hợp tác. Thỏa thuận này tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình thi hành án, hỗ trợ thu hồi nợ và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính địa phương.

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