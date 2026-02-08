Lâm Đồng hôm nay 02/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 02/08/2026 với nhiều sự kiện thể thao, văn hóa sôi động cùng các chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế và quản lý xã hội.
Ngày 02/08/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi từ các lễ hội văn hóa, giải đấu thể thao quy mô lớn đến những nỗ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, hoàn thiện thể chế và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
Điểm nhanh
- Kinh tế — “Four-Season” Agricultural Processing: Nhiều trang nông trại phát triển sản phẩm chế biến quanh năm giúp ổn định giá cả và nâng cao giá trị nông sản.
- Kinh tế — Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ dự án ngoài ngân sách: Đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng theo Quyết định 3509/QĐ-UBND nhằm khơi thông nguồn lực đất đai.
- Thể thao — More than 10,000 Attend Opening Ceremony of the 2026 Sports Festival at NovaWorld Phan Thiet: Hơn 10.000 người tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao 2026.
- Thể thao — Gần 5.000 VĐV tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”: Giải chạy thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia tranh tài tại NovaWorld Phan Thiet.
- Văn hóa — Rộn ràng lễ rước Lệnh Ông Sanh trên biển Lâm Đồng: Hàng trăm ngư dân cùng hàng chục tàu thuyền tham gia lễ rước thuộc Lễ hội Cầu ngư.
- An ninh — Biên phòng Lâm Đồng - “Lá chắn” nơi cửa biển trong cuộc chiến chống IUU: Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
- Xã hội — Lâm Đồng phát huy sức mạnh cộng đồng đẩy lùi tảo hôn: Nhiều buôn làng từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – phát triển
- “Four-Season” Agricultural Processing: Phát triển các sản phẩm chế biến dưới thương hiệu riêng giúp khắc phục tình trạng thừa mứa theo mùa.
- Building Multi-Tier Value Chains for Cooperative Development: Xây dựng chuỗi giá trị nhiều tầng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã.
- Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ dự án ngoài ngân sách: Tập trung giải quyết vướng mắc cho các dự án để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Văn hóa – thể thao – du lịch
- Trao 91 bộ Huy chương tại Liên hoan Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh Lâm Đồng năm 2026: Lễ bế mạc trao giải đã diễn ra thành công tốt đẹp sau các ngày thi đấu sôi nổi.
- Lâm Đồng phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số thành sinh kế: Biến văn hóa bản địa thành các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo nguồn thu nhập cho cộng đồng.
- Hon Rua Revealed During the Low-Tide Season: Hòn Rùa bước vào mùa thủy triều rút, mở ra con đường đi bộ trên biển thu hút du khách.
An ninh – xã hội
- Biên phòng Lâm Đồng - “Lá chắn” nơi cửa biển trong cuộc chiến chống IUU: Tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động đánh bắt hải sản trên địa bàn.
- Lighting Lam Dong’s Border Roads: Lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời tại khu vực biên giới xã Quảng Trực giúp bảo đảm an ninh trật tự.
- Kỷ vật của những cán bộ đi B: Vẫn tiếp diễn những hành trình tri ân: Tuyên truyền giá trị lịch sử và xác minh thông tin phục vụ công tác tri ân liệt sĩ.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 02/08/2026 16:51 — Lam Dong Hosts Street Art Performance Supporting "Steps of Soldiers – Serving the People" Campaign
- 02/08/2026 16:45 — “Four-Season” Agricultural Processing
- 02/08/2026 16:42 — Trao 91 bộ Huy chương tại Liên hoan Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh Lâm Đồng năm 2026
- 02/08/2026 16:31 — More Than 5,000 Runners Join the "81-Year Journey for National Security" Run
- 02/08/2026 15:15 — 2026 Cau Ngu Festival Opens in Phan Thiet Ward's Coastal Fishing Communities
- 02/08/2026 14:36 — More than 10,000 Attend Opening Ceremony of the 2026 Sports Festival at NovaWorld Phan Thiet
- 02/08/2026 13:03 — Lâm Đồng phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số thành sinh kế
- 02/08/2026 12:58 — Gần 5.000 VĐV tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”
- 02/08/2026 11:25 — Rộn ràng lễ rước Lệnh Ông Sanh trên biển Lâm Đồng
- 02/08/2026 10:23 — Biên phòng Lâm Đồng - “Lá chắn” nơi cửa biển trong cuộc chiến chống IUU
- 02/08/2026 09:17 — Building Multi-Tier Value Chains for Cooperative Development
- 02/08/2026 08:11 — Hon Rua Revealed During the Low-Tide Season
- 02/08/2026 06:18 — Lighting Lam Dong’s Border Roads
- 02/08/2026 05:25 — Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ dự án ngoài ngân sách
- 02/08/2026 04:33 — Lâm Đồng phát huy sức mạnh cộng đồng đẩy lùi tảo hôn
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