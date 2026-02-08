Lâm Đồng hôm nay 02/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 02/08/2026 với nhiều sự kiện thể thao, văn hóa sôi động cùng các chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế và quản lý xã hội.

Ngày 02/08/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi từ các lễ hội văn hóa, giải đấu thể thao quy mô lớn đến những nỗ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, hoàn thiện thể chế và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Điểm nhanh

Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ dự án ngoài ngân sách

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – phát triển

“Four-Season” Agricultural Processing: Phát triển các sản phẩm chế biến dưới thương hiệu riêng giúp khắc phục tình trạng thừa mứa theo mùa.

Building Multi-Tier Value Chains for Cooperative Development: Xây dựng chuỗi giá trị nhiều tầng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Lâm Đồng tăng tốc tháo gỡ dự án ngoài ngân sách: Tập trung giải quyết vướng mắc cho các dự án để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Văn hóa – thể thao – du lịch

An ninh – xã hội

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.