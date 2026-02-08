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    Lâm Đồng hôm nay 02/08

    Văn Khoa02/08/2026 18:13

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 02/08/2026 với nhiều sự kiện thể thao, văn hóa sôi động cùng các chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế và quản lý xã hội.

    Ngày 02/08/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi từ các lễ hội văn hóa, giải đấu thể thao quy mô lớn đến những nỗ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, hoàn thiện thể chế và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng hôm nay 02/08
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