Lâm Đồng hôm nay 27/06 Lâm Đồng ngày 27/6 ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng về quy định bằng lái xe, 29 luật mới có hiệu lực từ 1/7 và các giải pháp thúc đẩy kinh tế địa phương.

Ngày 27/6, bức tranh thời sự tại Lâm Đồng diễn ra sôi động với nhiều hoạt động chuẩn bị cho các quy định pháp luật mới sắp có hiệu lực vào đầu tháng 7. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung tháo gỡ các nút thắt về vật liệu xây dựng cho đầu tư công và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao cộng đồng.

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Chính sách và Pháp luật

Từ ngày 1/7 sắp tới, nhiều thay đổi lớn về pháp lý sẽ được áp dụng. Đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ phần thi sát hạch lái xe mô phỏng, giúp giảm bớt áp lực cho người thi bằng lái ô tô. Đồng thời, một loạt 29 đạo luật quan trọng liên quan đến quản lý thuế, thu nhập cá nhân và thương mại điện tử sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, các hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng, áp dụng từ ngày 15/8/2026.

Kinh tế và Phát triển hạ tầng

Lâm Đồng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng như cát và đất đắp để đảm bảo các dự án đầu tư công không bị chậm tiến độ. Trong lĩnh vực xuất khẩu, dù đối mặt với nhiều sức ép mới, các doanh nghiệp địa phương vẫn đang nỗ lực duy trì sản xuất dưới sự tiếp sức của chính quyền kiến tạo thông qua chỉ số PCI 2.0.

Về nông nghiệp, việc phát triển các vườn ươm giống khoai lang chất lượng cao đang trở thành hướng đi hiệu quả, phục vụ tốt cho cả thị trường chế biến trong nước và xuất khẩu. Tại khu vực biên giới, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang tiếp tục đồng hành cùng người dân trong các vụ mùa, góp phần giữ vững an ninh lương thực và biên giới.

Xã hội và Y tế

Lâm Đồng mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Ngành y tế Lâm Đồng ghi nhận những bước tiến lớn sau 18 tháng thực hiện chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng nền y tế thông minh lấy người dân làm trung tâm. Sáng nay, lễ mít tinh và giải chạy phong trào phòng chống ma túy cũng đã thu hút đông đảo người dân tham gia tại nhiều địa phương.

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), giải bóng bàn Gia đình và Đồng đội tỉnh Lâm Đồng mở rộng đã khai mạc với sự tham gia của 100 vận động viên. Tại Quảng trường Lâm Viên, Phường Xuân Hương, Lâm Đồng, hơn 2.000 người đã cùng tham gia ngày hội toàn dân tập luyện thể dục thể thao.

Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để sửa chữa, ngành du lịch địa phương vẫn cho thấy sức tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Đà Lạt là điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

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