Lâm Đồng hôm nay 30/6 Điểm tin Lâm Đồng ngày 30/06: HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thường lệ, công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng mai và nông nghiệp giữ vai trò trụ cột tăng trưởng.

Ngày 30/06/2026, tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều sự kiện chính trị và kinh tế quan trọng, trọng tâm là kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XI. Bên cạnh đó, các thông tin về công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế từ khu vực nông nghiệp cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

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HĐND tỉnh Lâm Đồng khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Các mảng tin nổi bật

Chính trị - Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của các đại biểu chủ chốt. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh các mục tiêu phát triển của địa phương. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều báo cáo, tờ trình cùng các dự thảo nghị quyết có tác động sâu rộng đến đời sống dân sinh.

Đáng chú ý, tỉnh cũng đã tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thông điệp xuyên suốt là lựa chọn đúng dòng vốn FDI để củng cố nội lực quốc gia và địa phương.

Kinh tế và Phát triển bền vững

Trong nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể được xác định là động lực quan trọng. Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng đang chuyển mình trở thành đối tác chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Tại các khu vực nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục tạo ra những thay đổi rõ nét với hệ thống hạ tầng đồng bộ và mô hình kinh tế ổn định cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành nông nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ các mô hình vườn mẫu sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Dù giá thanh long đang tăng do khan hiếm hàng thời điểm giao mùa, nhưng các sản phẩm OCOP vẫn đang phát huy tốt lợi thế bản địa, giúp cải thiện sinh kế cho người dân.

Giáo dục, Văn hóa và Xã hội

Lĩnh vực giáo dục sôi động với lễ bế mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc diễn ra tại Phường Xuân Hương, Lâm Đồng. Đồng thời, Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ 32 đã trao 96 giải thưởng, khơi dậy niềm đam mê công nghệ cho thế hệ trẻ. Về văn hóa, đoàn Lâm Đồng đã gặt hái nhiều thành tích xuất sắc tại Lễ hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tổ chức tại Khanh Hòa.

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