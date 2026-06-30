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    Lạc Dương tiếp nhận 71 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

    Tuấn Hương 30/06/2026 16:26

    Ngày 30/6, xã Lạc Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2026” và Ngày hội hiến máu tình nguyện.

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    Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân xã Lạc Dương tham gia hiến máu tình nguyện

    Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ Mini 2026, với thông điệp “Nhịp đập mùa hè - Nối dài sự sống”.

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    Khám sàng lọc trước khi hiến máu

    Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia.

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    Lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên xã Lạc Dương tham gia hiến máu

    Qua khám sàng lọc, có gần 100 người đủ điều kiện để hiến máu. Kết quả đã thu được 71 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh cần tiếp máu tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng.

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    Thực hiện các quy trình hiến máu theo đúng quy định

    Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2026” hướng đến vận động đông đảo các lực lượng trong xã hội tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người, mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện. Đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người cũng như những giá trị nhân văn đối với người hiến máu và người được hiến máu. Qua đó phát huy truyền thống đạo lý dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân” cùng “Chung tay vì sự nghiệp nhân đạo”.

    Tuấn Hương Tuấn Hương

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          Đời sống
          Lạc Dương tiếp nhận 71 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026
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