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    Lâm Đồng hôm nay 11/07

    Văn Khoa11/07/2026 18:21

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 11/07/2026: Tập trung giải ngân 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đẩy mạnh truyền thông chất lượng dân số và phát triển du lịch hè.

    Trong ngày 11/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Trọng tâm của địa phương là cuộc đua nước rút giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới và kiện toàn tổ chức các hội đoàn thể.

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    Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công.

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    Kinh tế – Hạ tầng

    • Chiến dịch giải ngân vốn: Lâm Đồng đang bước vào cuộc đua nước rút 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi siết chặt kỷ cương công vụ.
    • Giải pháp mặt bằng: Để khơi thông nguồn lực, địa phương tập trung vào quy hoạch phân khu nhằm xóa bỏ sự chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.
    • Sản xuất kinh doanh: Dù còn nhiều thách thức, hoạt động sản xuất - kinh doanh tại địa phương đang có những tín hiệu khởi sắc, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp mở rộng quy mô.
    • Thông báo mời thầu: Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) phát hành hồ sơ mời chào giá gói thầu sửa chữa xe cơ giới chuyên dùng.

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        Lâm Đồng hôm nay 11/07
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