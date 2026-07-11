Lâm Đồng hôm nay 11/07 Điểm tin Lâm Đồng ngày 11/07/2026: Tập trung giải ngân 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đẩy mạnh truyền thông chất lượng dân số và phát triển du lịch hè.

Trong ngày 11/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Trọng tâm của địa phương là cuộc đua nước rút giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới và kiện toàn tổ chức các hội đoàn thể.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công.

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Kinh tế – Hạ tầng

Chiến dịch giải ngân vốn: Lâm Đồng đang bước vào cuộc đua nước rút 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi siết chặt kỷ cương công vụ.

Lâm Đồng đang bước vào cuộc đua nước rút 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi siết chặt kỷ cương công vụ. Giải pháp mặt bằng: Để khơi thông nguồn lực, địa phương tập trung vào quy hoạch phân khu nhằm xóa bỏ sự chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Để khơi thông nguồn lực, địa phương tập trung vào quy hoạch phân khu nhằm xóa bỏ sự chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Sản xuất kinh doanh: Dù còn nhiều thách thức, hoạt động sản xuất - kinh doanh tại địa phương đang có những tín hiệu khởi sắc, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Dù còn nhiều thách thức, hoạt động sản xuất - kinh doanh tại địa phương đang có những tín hiệu khởi sắc, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp mở rộng quy mô. Thông báo mời thầu: Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) phát hành hồ sơ mời chào giá gói thầu sửa chữa xe cơ giới chuyên dùng.

Xã hội – Y tế – An ninh

An sinh xã hội: Các chương trình hỗ trợ sinh kế sau lũ tiếp tục được triển khai tại các vùng chịu ảnh hưởng từ thiên tai cuối năm 2025, giúp người dân ổn định sản xuất.

Các chương trình hỗ trợ sinh kế sau lũ tiếp tục được triển khai tại các vùng chịu ảnh hưởng từ thiên tai cuối năm 2025, giúp người dân ổn định sản xuất. An toàn trẻ em: Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, đặc biệt trong mùa hè và mùa mưa bão.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, đặc biệt trong mùa hè và mùa mưa bão. Ngày Dân số Thế giới: Với chủ đề thanh niên là chìa khóa của phát triển bền vững, các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Văn hóa – Du lịch – Thể thao

Kích cầu du lịch: Lâm Đồng chính thức phát động chiến dịch du lịch hè 2026 với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn để thu hút du khách.

Lâm Đồng chính thức phát động chiến dịch du lịch hè 2026 với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn để thu hút du khách. Điểm đến hấp dẫn: Các vườn dâu tây công nghệ cao tiếp tục là điểm nhấn thu hút khách tham quan trải nghiệm hái quả trực tiếp tại vườn.

Các vườn dâu tây công nghệ cao tiếp tục là điểm nhấn thu hút khách tham quan trải nghiệm hái quả trực tiếp tại vườn. Hoạt động thể thao: Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra từ ngày 11 đến 13/7 tại phường Nam Gia Nghĩa.

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