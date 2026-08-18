Lâm Đồng hôm nay 18/8
Điểm tin Lâm Đồng ngày 18/8/2026: Sân bay Liên Khương mở lại từ 19/8, gỡ vướng 162 dự án đầu tư hơn 74.000 tỷ và chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2026-2027.
Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 18/08/2026 ghi nhận nhiều chuyển động tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, giáo dục và xã hội. Đáng chú ý nhất là thông tin Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẵn sàng hoạt động trở lại từ ngày 19/8, cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Sân bay Liên Khương hoạt động lại: — Ngày mai (19/8), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại: Lễ khánh thành dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đón chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra ngày 19/8.
- Gỡ vướng các dự án đầu tư: — Lâm Đồng gỡ vướng 162 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng: Tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho 162/365 dự án ngoài ngân sách.
- Đẩy mạnh học bạ số: — Lâm Đồng đồng bộ thành công gần 687.000 học bạ số: Ngành giáo dục phát hành thành công 686.926 học bạ số, đạt tỷ lệ 98,8%.
- Chuẩn bị năm học mới: — Lâm Đồng chạy nước rút chuẩn bị năm học mới: Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ trước thềm năm học 2026 - 2027.
- Giá tiêu duy trì mức cao: — Giá tiêu hôm nay 18/8/2026: Lâm Đồng cao nhất 139.000 đồng/kg: Giá tiêu tiếp tục đi ngang ở mức 136.000 – 139.000 đồng/kg.
- Đôn đốc quy hoạch hồ Tuyền Lâm: — Lâm Đồng đôn đốc tiến độ quy hoạch hồ Tuyền Lâm: Đôn đốc tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.
- Thi hành án vụ việc kéo dài: — Lâm Đồng chuẩn bị cưỡng chế vụ thi hành án kéo dài gần 20 năm: Cơ quan chức năng hoàn tất chuẩn