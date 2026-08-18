Lâm Đồng hôm nay 18/8 Điểm tin Lâm Đồng ngày 18/8/2026: Sân bay Liên Khương mở lại từ 19/8, gỡ vướng 162 dự án đầu tư hơn 74.000 tỷ và chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2026-2027.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ trong quá trình Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương triển khai

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 18/08/2026 ghi nhận nhiều chuyển động tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, giáo dục và xã hội. Đáng chú ý nhất là thông tin Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẵn sàng hoạt động trở lại từ ngày 19/8, cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

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