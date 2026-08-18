Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng chạy nước rút chuẩn bị năm học mới Trước thềm năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục Lâm Đồng đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa và đội ngũ, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ các trường nội trú vùng biên, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành cả ngày lẫn đêm tại Trường Tiểu học - THCS Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Dồn lực hoàn thiện trường lớp, thiết bị

Theo ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, dự kiến đầu năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng khoảng 250 phòng học, 200 phòng học bộ môn và 50 nhà đa năng; đồng thời hoàn thiện các khối hỗ trợ học tập, công trình phụ trợ, sân chơi, bãi tập và khu phục vụ sinh hoạt.

Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí khoảng 36 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng công trình trường học và mua sắm, thay thế thiết bị cũ tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đối với thiết bị dạy học, dự án mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 10 cho các trường THPT thuộc địa bàn Đắk Nông và Bình Thuận trước đây có tổng mức đầu tư khoảng 143 tỷ đồng. Hai gói mua sắm thiết bị tối thiểu từ lớp 1 đến lớp 5 và từ lớp 6 đến lớp 9 có tổng kinh phí dự kiến 250 tỷ đồng, đang được rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Một số hạng mục cuối đang được hoàn thành tại công trình sửa chữa, tôn tạo Trường Tiểu học - THCS Xuân Hương



Nguồn lực đầu tư cho giáo dục cũng được phân bổ khá lớn trong kế hoạch đầu tư công. Các xã, phường, đặc khu làm chủ đầu tư 115 nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - dạy nghề, với tổng mức đầu tư hơn 1.802 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 đã bố trí gần 658 tỷ đồng. Các đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư 30 nhiệm vụ, dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1.711 tỷ đồng.

Cùng với cơ sở vật chất, việc chuẩn bị sách giáo khoa và các điều kiện hỗ trợ học sinh cũng được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng trước năm học mới.

Bảo đảm học sinh đủ sách, đủ điều kiện đến trường

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp phát hành cung ứng đầy đủ sách giáo khoa; công khai danh mục sách sử dụng, địa điểm phát hành và giá bán; không bán kèm, ép buộc phụ huynh mua tài liệu tham khảo hoặc các sản phẩm khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp phát hành cung ứng đầy đủ sách giáo khoa

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh dự kiến hơn 151 tỷ đồng. Trước mắt, sở đề xuất bố trí gần 49,713 tỷ đồng để mua sách giáo khoa đợt 1 cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; học sinh ở 5 xã biên giới, Đặc khu Phú Quý và các xã đặc biệt khó khăn.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục phát triển tủ sách dùng chung, thư viện sách giáo khoa, phong trào tặng và trao đổi sách giữa các khóa học; ưu tiên hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi, bảo đảm không học sinh nào thiếu sách vì khó khăn kinh tế.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh đã có 626.163 học sinh được miễn học phí, với tổng kinh phí gần 461,9 tỷ đồng; 107.328 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập, với tổng kinh phí hơn 133 tỷ đồng.

Những chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực chi phí cho gia đình mà còn tạo điều kiện để học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, duy trì việc học và có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục.

Chạy đua hoàn thiện 2 trường nội trú vùng biên

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới là đưa 2 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Quảng Trực và xã Thuận An vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của khoảng 1.770 học sinh vùng biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng



Mỗi trường được bố trí 50 biên chế và 7 chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành giáo dục đã phối hợp với địa phương kiện toàn cán bộ quản lý, xét chọn giáo viên, bố trí nhân viên; tổ chức tập huấn về quản lý nội trú, xây dựng kế hoạch giáo dục, sắp xếp lớp học, phân công giáo viên và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưỡng. Tuy nhiên, áp lực hiện nay tập trung vào tiến độ hoàn thành các công trình.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Thanh Cường, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hiện đạt khoảng 85% khối lượng theo hợp đồng. Số nhân công bình quân khoảng 400 người/ngày, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Công trình còn thiếu khoảng 30 nhân công có tay nghề để hoàn thiện 2 khối nhà ký túc xá.

Đối với trường tại xã Quảng Trực, dự án được khởi công từ ngày 9/11/2025, đến nay tiến độ thực hiện đạt 75% khối lượng theo hợp đồng. Thời tiết bất lợi và thiếu nhân công đang là những khó khăn lớn đối với công trình.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực vẫn gặp khó khăn do thời tiết và thiếu nhân công



Sau khi được Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ, lực lượng thi công đã được bổ sung khoảng 300 người. Tổng số nhân công hiện dao động từ 800 - 850 người, trong đó khoảng 70% có tay nghề, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Tuy nhiên, mùa mưa với các đợt mưa liên tục, kéo dài khiến mặt bằng thi công bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc triển khai hạ tầng kỹ thuật. Hiện 11 hạng mục đang được triển khai đồng loạt trong giai đoạn hoàn thiện. Chủ đầu tư vẫn cần bổ sung khoảng 200 lao động có tay nghề để đáp ứng tiến độ.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tại các cuộc họp gần đây, 2 công trình tại Quảng Trực và Thuận An phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để sẵn sàng cho năm học mới. Đây được xác định là nhiệm vụ bắt buộc, đòi hỏi các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, tổ chức thi công hợp lý và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh.

Với những phần việc đang được khẩn trương hoàn tất, ngành giáo dục Lâm Đồng hướng đến mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để năm học mới diễn ra thuận lợi, an toàn. Đặc biệt, việc đưa các trường nội trú vùng biên vào hoạt động sẽ góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.