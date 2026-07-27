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    Lâm Đồng hôm nay 27/7

    Văn Khoa27/07/2026 17:58

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 27/7/2026: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ; HĐND tỉnh thông qua 17 nghị quyết và chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương.

    Nội dung điểm tin Lâm Đồng ngày 27/7/2026 cập nhật những sự kiện thời sự, kinh tế và xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nổi bật nhất là chuỗi hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng những quyết sách lớn tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XI.

    Bên cạnh đó, các thông tin hạ tầng như kế hoạch khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, công tác giải phóng mặt bằng cao tốc và quy hoạch phát triển không gian biển cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

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          Lâm Đồng hôm nay 27/7
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