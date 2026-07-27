Lâm Đồng hôm nay 27/7
Điểm tin Lâm Đồng ngày 27/7/2026: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ; HĐND tỉnh thông qua 17 nghị quyết và chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương.
Nội dung điểm tin Lâm Đồng ngày 27/7/2026 cập nhật những sự kiện thời sự, kinh tế và xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nổi bật nhất là chuỗi hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng những quyết sách lớn tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XI.
Bên cạnh đó, các thông tin hạ tầng như kế hoạch khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, công tác giải phóng mặt bằng cao tốc và quy hoạch phát triển không gian biển cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Điểm nhanh
- Tri ân thương binh, liệt sĩ — Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ: Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh và Nhân dân đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt.
- Nghị quyết HĐND tỉnh — HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 17 nghị quyết quan trọng: Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua 17 nghị quyết quan trọng.
- Hạ tầng sân bay — Sân bay Liên Khương khai thác trở lại, tạo đòn bẩy cho du lịch Lâm Đồng: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026 sau thời gian nâng cấp.
- Quy hoạch ven biển — Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ: Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề gồm Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né đến năm 2050.
- Giải phóng mặt bằng — Lâm Đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ Km 144+560: Tỉnh họp rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.
- Quản lý sức khỏe toàn dân — Lâm Đồng: Hơn 60% dân số đã được quản lý sức khỏe, hướng tới bao phủ toàn diện: Chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí đã ghi nhận dữ liệu của khoảng 2,35 triệu người.
- Y tế dự phòng — Lâm Đồng tăng cường phòng chống bệnh dại trên người: Sở Y tế ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống.
- Ứng phó thiên tai —