Năm 2026, cả nước có hơn 9.700 phạm nhân được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng

BĐT - NDS - 21/08/2026 08:21

Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.