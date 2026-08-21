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    Năm 2026, cả nước có hơn 9.700 phạm nhân được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng

    BĐT - NDS - 21/08/2026 08:21
    Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.
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