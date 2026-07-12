Lâm Đồng hôm nay 12/07 Tổng hợp tin tức Lâm Đồng 12/07: Ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh 2026, công nghiệp giữ đà tăng trưởng và định hướng phát triển du lịch, văn hóa giàu bản sắc Tây Nguyên.

Ngày 12/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi từ phong trào thanh niên tình nguyện đến các định hướng chiến lược về phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa. Điểm nhấn của ngày là lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và các phân tích về dư địa tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn mới.

Chỉ từ một tin nhắn và vài chục triệu đồng, cả vùng biển ở Lâm Đồng đổi thay

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế và Phát triển nông thôn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành công nghiệp Lâm Đồng vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, đóng vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế tỉnh. Để tạo dư địa mới, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư và nâng cấp hạ tầng các khu cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, mô hình kinh tế tập thể cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tại xã Phú Sơn, Lâm Đồng, xu hướng liên kết sản xuất thông qua các hợp tác xã đang giúp nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế. Chi tiết xem tại: Hợp tác xã nông nghiệp thúc đẩy phát nội thôn.

Văn hóa, Du lịch và Đời sống

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh Lâm Đồng cần phát huy vai trò trung tâm văn hóa, du lịch của vùng Tây Nguyên, đặc biệt là việc nâng tầm thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt. Thông tin chi tiết: Lâm Đồng cần phát huy vai trò trung tâm văn hóa, du lịch giàu bản sắc.

Về cảnh quan, đồi hoa bằng lăng tím tại Lau Ong Hoang đang bước vào mùa nở rộ sau những cơn mưa đầu mùa, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan: Đồi hoa bằng lăng tím Lau Ong Hoang nở rộ. Song song đó, thế hệ trẻ tại địa phương cũng đang tích cực tham gia giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc thông qua các nghề truyền thống: Người trẻ Lâm Đồng giữ nghề, giữ hồn văn hóa.

Chính trị và An ninh xã hội

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ sở đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ thế phòng ngự sang chủ động tấn công, lấy cái đẹp dẹp cái xấu để củng cố niềm tin trong nhân dân. Xem thêm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng tại cơ sở.

Đáng chú ý, một thay đổi nhỏ từ ý tưởng của lãnh đạo tỉnh đã mang lại diện mạo mới cho các khu vực ven biển phía Đông Lâm Đồng, thay thế những khối bê tông cũ kỹ bằng màu sắc sinh động: Thay đổi vùng biển từ một tin nhắn.

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