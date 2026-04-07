Lâm Đồng hôm nay 4/7
Điểm tin Lâm Đồng ngày 4/7/2026 nổi bật với phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngành giáo dục tạm dừng tuyển dụng viên chức và thúc đẩy hạ tầng giao thông phía Đông.
Tin tức Lâm Đồng ngày 4/7/2026 ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trong công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là việc tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, những điều chỉnh trong công tác nhân sự ngành giáo dục và nỗ lực đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
Điểm nhanh
- Chính trị — Lâm Đồng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026: Tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến kết nối với 34 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội.
- Giáo dục — Tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2026: Lý do do số biên chế được giao giảm hơn 4.500 người so với dự kiến.
- Hạ tầng — Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông phía Đông: Kiểm tra dự án đường Tân Minh – Sơn Mỹ và đường D9 tại xã Ham Tan.
- Thể thao — 746 vận động viên dự Hội thao ngành ngân hàng: Khai mạc vòng loại khu vực 10 tại địa bàn vệ tinh Lâm Đồng.
Các mảng tin nổi bật
Chính trị – Điều hành hành chính
Lãnh đạo tỉnh đã tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 để thảo luận về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Đáng chú ý, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 01/07/2025), bộ máy hành chính tỉnh được đánh giá là đã tinh gọn và hoạt động hiệu lực hơn.
- Lâm Đồng nhìn lại 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp: Hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ hiệu quả Nhân dân.
- Cải cách hành chính công thân thiện: Nhiều kết quả nổi bật trong giải quyết thủ tục hành chính những tháng đầu năm 2026.
- Triển khai Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ: Xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới.
Kinh tế – Hạ tầng giao thông
Tỉnh đang tập trung khơi thông các nguồn lực nội tại để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Việc kiểm tra và thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Đông được ưu tiên hàng đầu.
- Phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng GRDP: Vai trò của cấp ủy cơ sở trong việc tận dụng lợi thế địa phương.
- Kiểm tra tiến độ đường Tân Minh – Sơn Mỹ và giải ngân vốn đầu tư công cho đường D9 tại xã Ham Tan, đảm bảo kết nối hạ tầng vùng.
Giáo dục – Xã hội – Nhân văn
Trong mảng giáo dục, bên cạnh việc điều chỉnh biên chế, tỉnh cũng sẵn sàng triển khai xây dựng thêm các cơ sở giáo dục tại vùng biên giới nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh dân tộc thiểu số.
- Sẵn sàng xây thêm 3 trường nội trú biên giới: Triển khai tại các xã Đắk Wil, Thuận Hạnh và Tuy Đức.
- Hành trình tìm lại đồng đội ở chiến trường T29: Thực hiện lấy mẫu ADN để xác định danh tính những người lính đã hy sinh.
Văn hóa – Thể thao
Các hoạt động thể thao học đường và ngành nghề diễn ra sôi nổi, góp phần xây dựng môi trường giáo dục và làm việc năng động.
- Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2026 tại Lâm Đồng: Khẳng định vai trò của thể thao trong việc phát triển thể chất và nhân cách học sinh.
- Vòng loại Hội thao ngành ngân hàng thu hút hơn 700 vận động viên tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 04/07/2026 13:28 — Lâm Đồng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026
- 04/07/2026 13:03 — 746 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành ngân hàng Khu vực 10
- 04/07/2026 11:36 — Ngành giáo dục Lâm Đồng tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2026
- 04/07/2026 10:24 — Lâm Đồng đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
- 04/07/2026 10:00 — Lâm Đồng sẵn sàng thi công thêm 3 trường nội trú biên giới
- 04/07/2026 04:00 — Từ hiệu lực, hiệu quả đến nền hành chính hiện đại
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