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    Lâm Đồng hôm nay 4/7

    Văn Khoa04/07/2026 18:05

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 4/7/2026 nổi bật với phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngành giáo dục tạm dừng tuyển dụng viên chức và thúc đẩy hạ tầng giao thông phía Đông.

    Tin tức Lâm Đồng ngày 4/7/2026 ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trong công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là việc tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, những điều chỉnh trong công tác nhân sự ngành giáo dục và nỗ lực đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

    Điểm nhanh

    Lâm Đồng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026
    Lâm Đồng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

    Các mảng tin nổi bật

    Chính trị – Điều hành hành chính

    Lãnh đạo tỉnh đã tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 để thảo luận về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Đáng chú ý, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 01/07/2025), bộ máy hành chính tỉnh được đánh giá là đã tinh gọn và hoạt động hiệu lực hơn.

    Kinh tế – Hạ tầng giao thông

    Tỉnh đang tập trung khơi thông các nguồn lực nội tại để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Việc kiểm tra và thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Đông được ưu tiên hàng đầu.

    • Phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng GRDP: Vai trò của cấp ủy cơ sở trong việc tận dụng lợi thế địa phương.
    • Kiểm tra tiến độ đường Tân Minh – Sơn Mỹ và giải ngân vốn đầu tư công cho đường D9 tại xã Ham Tan, đảm bảo kết nối hạ tầng vùng.

    Giáo dục – Xã hội – Nhân văn

    Trong mảng giáo dục, bên cạnh việc điều chỉnh biên chế, tỉnh cũng sẵn sàng triển khai xây dựng thêm các cơ sở giáo dục tại vùng biên giới nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh dân tộc thiểu số.

    Văn hóa – Thể thao

    Các hoạt động thể thao học đường và ngành nghề diễn ra sôi nổi, góp phần xây dựng môi trường giáo dục và làm việc năng động.

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