Thể thao 360 Lịch thi đấu Conference League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Rangers, Monaco, Ajax, Brighton cùng ra sân Lịch thi đấu Conference League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 dày đặc với 23 trận play-off, nổi bật là sự xuất hiện của Rangers, Monaco, Ajax, Atalanta, Brighton và Getafe.

Lịch thi đấu Conference League hôm nay 27/8

Theo lịch thi đấu Conference League, tối 27/8 có 6 trận play-off diễn ra từ 22h00 đến 23h45 theo giờ Việt Nam.

Rangers làm khách trước Jablonec lúc 23h00 sau khi thắng 1-0 ở trận đầu tiên. Monaco thi đấu muộn hơn 45 phút khi tiếp Gornik Zabrze tại Stade Louis II, với lợi thế 3-2 sau lượt trước.

Lịch thi đấu Conference League ngày mai 28/8

Rạng sáng ngày mai có tới 17 trận nối tiếp, khiến Conference League trở thành một trong những giải có mật độ thi đấu lớn nhất trong khung giờ này.

Ajax, Atalanta và Brighton đá lúc mấy giờ?

Ajax vs FC Sion diễn ra lúc 01h00 ngày 28/8 tại Johan Cruijff Arena. Cùng khung giờ, Atalanta làm khách trước Hapoel Tel Aviv.

Atalanta và Hapoel Tel Aviv hòa 0-0 ở trận đầu tiên, vì vậy màn tái đấu vẫn còn nguyên tính quyết định.

Brighton tiếp Tromso vào lúc 01h30 ngày 28/8 tại Amex Stadium. Hai đội cũng hòa 0-0 ở trận trước, đồng nghĩa đại diện nước Anh cần chiến thắng để tự định đoạt cơ hội đi tiếp.

Getafe thi đấu muộn hơn khi gặp Partizan lúc 02h00. Đội bóng Tây Ban Nha nắm lợi thế sau chiến thắng 3-1 ở trận đầu tiên.

Với Rangers, Monaco, Ajax, Atalanta, Brighton và Getafe cùng xuất hiện, lịch thi đấu Cúp C3 hôm nay và ngày mai có nhiều trận đáng chú ý. Người đọc có thể theo dõi thêm lịch thi đấu bóng đá hôm nay và chuyên mục Bóng đá.