Lâm Đồng hôm nay 08/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 08/08/2026: Tỉnh tập trung thúc đẩy đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo công tác giáo dục và an sinh cho người dân.
Bản tin thời sự Lâm Đồng ngày 08/08/2026 cập nhật những chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, cùng chuỗi hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và phong trào thể thao nổi bật trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Đầu tư công — Lâm Đồng thúc đẩy giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và quy trách nhiệm người đứng đầu để tạo động lực tăng trưởng.
- Phát triển nhà ở — Rút ngắn thủ tục các dự án nhà ở xã hội: Tỉnh đưa nhà ở xã hội vào nhóm ưu tiên đặc biệt nhằm loại bỏ nghẽn hành chính.
- Thu ngân sách — Tăng tốc thu ngân sách từ đất đai: Quyết liệt triển khai các giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
- Giáo dục vùng biên — Thi công 24/7 công trình trường học vùng biên: Tăng tốc xây dựng hai trường nội trú liên cấp tại xã Thuận An và xã Quảng Trực kịp đón năm học mới.
- An sinh xã hội — Hỗ trợ 13.000 gà giống tại xã Hàm Thuận Bắc: Khôi phục sản xuất cho 260 hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư
- UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đưa toàn bộ dự án nhà ở xã hội vào nhóm ưu tiên đặc biệt nhằm cắt giảm thời gian xử lý thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư (Xem chi tiết).
- Chiến lược thu hút đầu tư tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông động lực, giao thông ven biển và phát triển đô thị sinh thái (Xem chi tiết).
- Tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên diện tích gần 1,113 triệu ha rừng tự nhiên (Xem chi tiết).
- Công trình đường kết nối từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc chuẩn bị khởi công, mở ra không gian phát triển mới (Xem chi tiết).
Xã hội – Giáo dục – Tình nguyện
- Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 với chuỗi phần việc trị giá 150 triệu đồng hỗ trợ địa bàn khó khăn (Xem chi tiết).
- Lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã vùng biên (Xem chi tiết).
- Nữ sinh Hoàng Thị Thu Trang (xã Đức Lập) nhận học bổng "Hoa cúc trắng" trị giá gần 111 triệu đồng để tiếp sức đến trường (Xem chi tiết).
- Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc về chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học trên mạng xã hội (Xem chi tiết).
- Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Dân số 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Xem chi tiết).
Thể thao – Phong trào
- Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” tuần thứ 2 diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt (Xem chi tiết).
- Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 300 vận động viên (Xem chi tiết).
- Đoàn Lâm Đồng xuất sắc giành 13 huy chương (2 vàng, 3 bạc, 8 đồng) tại Giải vô địch các CLB Võ thuật cổ truyền toàn quốc năm 2026 (Xem chi tiết).
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 08/08/2026 15:52 — Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng chung sức vì cộng đồng
- 08/08/2026 14:39 — Hoàn thiện pháp lý, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
- 08/08/2026 13:53 — Lâm Đồng tăng tốc thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
- 08/08/2026 13:48 — Lâm Đồng thu hút các dự án đầu tư chiến lược
- 08/08/2026 12:25 — Sôi nổi chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ”
- 08/08/2026 11:30 — Hơn 300 VĐV tham dự Giải đua xe đạp các CLB phong trào toàn quốc năm 2026
- 08/08/2026 10:51 — Công trường thi công xuyên đêm hoàn thiện trường học vùng biên
- 08/08/2026 10:32 — Lâm Đồng giành 13 huy chương giải võ thuật cổ truyền toàn quốc
- 08/08/2026 10:11 — Trao học bổng “Hoa cúc trắng” gần 111 triệu đồng cho học sinh khó khăn
- 08/08/2026 09:07 — Góp sức trẻ để trường vùng biên kịp đón học sinh năm học mới
- 08/08/2026 08:47 — Lâm Đồng tăng tốc thu ngân sách từ đất đai để tạo dư địa tăng trưởng
- 08/08/2026 08:14 — Hỗ trợ 13.000 gà con giống cho người dân xã Hàm Thuận Bắc
- 08/08/2026 06:26 — Lâm Đồng thúc đẩy giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây
- 08/08/2026 06:24 — Lâm Đồng quán triệt triển khai Luật Dân số 2025
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