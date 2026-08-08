Lâm Đồng hôm nay 08/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 08/08/2026: Tỉnh tập trung thúc đẩy đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo công tác giáo dục và an sinh cho người dân.

Bản tin thời sự Lâm Đồng ngày 08/08/2026 cập nhật những chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, cùng chuỗi hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và phong trào thể thao nổi bật trên địa bàn tỉnh.

Mở kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đưa toàn bộ dự án nhà ở xã hội vào nhóm ưu tiên đặc biệt nhằm cắt giảm thời gian xử lý thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư (Xem chi tiết).

Chiến lược thu hút đầu tư tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông động lực, giao thông ven biển và phát triển đô thị sinh thái (Xem chi tiết).

Tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên diện tích gần 1,113 triệu ha rừng tự nhiên (Xem chi tiết).

Công trình đường kết nối từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc chuẩn bị khởi công, mở ra không gian phát triển mới (Xem chi tiết).

Xã hội – Giáo dục – Tình nguyện

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 với chuỗi phần việc trị giá 150 triệu đồng hỗ trợ địa bàn khó khăn (Xem chi tiết).

Lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã vùng biên (Xem chi tiết).

Nữ sinh Hoàng Thị Thu Trang (xã Đức Lập) nhận học bổng "Hoa cúc trắng" trị giá gần 111 triệu đồng để tiếp sức đến trường (Xem chi tiết).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc về chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học trên mạng xã hội (Xem chi tiết).

Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Dân số 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Xem chi tiết).

Thể thao – Phong trào

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” tuần thứ 2 diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt (Xem chi tiết).

Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 300 vận động viên (Xem chi tiết).

Đoàn Lâm Đồng xuất sắc giành 13 huy chương (2 vàng, 3 bạc, 8 đồng) tại Giải vô địch các CLB Võ thuật cổ truyền toàn quốc năm 2026 (Xem chi tiết).

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