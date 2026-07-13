Lâm Đồng hôm nay 13/7 Điểm tin Lâm Đồng 13/7: Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại cơ sở, nỗ lực giải ngân 17.000 tỷ đồng đầu tư công và triển khai lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Trong ngày 13/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an sinh xã hội. Trọng tâm là nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm và các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Điểm nhanh

Chính trị — Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại phường Phan Thiết: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch cuối năm 2026.

— Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại phường Phan Thiết: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch cuối năm 2026. Đầu tư công — Tăng tốc giải ngân vốn: Tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm để hoàn thành giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026.

— Tăng tốc giải ngân vốn: Tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm để hoàn thành giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026. Nông sản — Giá tiêu giữ mức đỉnh: Giá hồ tiêu tại địa phương duy trì ổn định ở mức cao nhất 141.000 đồng/kg dù giá xuất khẩu có xu hướng giảm.

— Giá tiêu giữ mức đỉnh: Giá hồ tiêu tại địa phương duy trì ổn định ở mức cao nhất 141.000 đồng/kg dù giá xuất khẩu có xu hướng giảm. Giáo dục — Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

— Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. An sinh — Hỗ trợ xã Quảng Trực: Trao nhà Chữ thập đỏ, học bổng và mô hình sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các mảng tin nổi bật

Chính trị – Xây dựng Đảng

Công tác dân vận tại Lâm Đồng tiếp tục có những bước đổi mới quan trọng. Các cơ quan cấp tỉnh đã chủ động thay đổi phương thức hoạt động nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, đại diện tỉnh cũng đã tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Nội chính Đảng toàn quốc để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Trong sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại phường Phan Thiết, Lâm Đồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Kinh tế – Hạ tầng

Nền kinh tế Lâm Đồng đang đứng trước thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số khi GRDP 6 tháng đầu năm đạt gần 8%. Để hoàn thành kế hoạch, tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và thủ tục hành chính. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, trong đó đề xuất nghiên cứu xây dựng sân bay thứ 3 tại đặc khu Phú Quý nhằm tạo động lực phát triển mới.

Trong lĩnh vực kinh tế tập thể, các mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý đang phát huy hiệu quả cao, giúp tạo việc làm và ổn định thu nhập cho lao động địa phương. Về công nghiệp, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị máy móc năm 2026.

Xã hội – Văn hóa – Thể thao

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng thuộc phường Cam Ly, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức lấy mẫu ADN và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin để phục vụ công tác giám định danh tính.

Lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng

Về giáo dục và phong trào thanh thiếu niên, đoàn đại biểu Lâm Đồng đã đạt thành tích xuất sắc tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026 với danh hiệu Thủ khoa. Tỉnh cũng chính thức được trao quyền đăng cai tổ chức hội trại này vào năm 2027.

Trong lĩnh vực thể thao, Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã chính thức bế mạc tại phường Nam Gia Nghĩa sau 3 ngày thi đấu sôi nổi. Đồng thời, phong trào tập luyện Yoga tại khu vực Bảo Lộc cũng đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

An ninh – Trật tự

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tội phạm ma túy từ vùng biên giới. Song song đó, công an các xã trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mọi nẻo đường.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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